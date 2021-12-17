說到這裡，筆者又要贅言幾句，說一下張大千長子張心智的岳父魯大昌。

提起魯大昌，此人可是個了不起的大人物，連中共的黨史也少不了提他一筆。

卻說張大千去敦煌，由于右任的介紹，認識了當時任蘭州市長的蔡孟堅，又通過蔡的關係，結識了魯大昌。

魯大昌，字松齡，臨夏魯家村人，早年在軍閥隊伍當兵，因作戰勇敢，逐年陞遷，後併入國民黨軍隊，曾任新編第二軍軍長，第八戰區東路總指揮等高級軍政職務。

1935年9月，中國工農紅軍穿越臘子口時，魯大昌時任國民黨十四師師長。據中共黨史所載：「經過兩天兩夜的激烈浴血戰鬥，英勇善戰的紅軍出奇制勝，擊潰甘肅省軍閥第十四師師長魯大昌早已部署好的守軍，於9月17日淩晨全面攻克臘子口天險，使國民黨企圖阻擋紅軍北上抗日的陰謀徹底破產……」

其實據筆者從親近魯大昌的人那裡聽到的，與黨史所載大有出入……鎮反時新政權給魯大昌留了條命，但歷次政治運動幾進幾出監獄，讓他吃足苦頭。在審訊魯大昌時，他曾經說了這麼幾句話，頗可玩味：「我當時有3個步兵旅，15000兵馬，難道能守不住這幾十米寬的山口子嗎？你們把聶榮臻叫來，問他當年說的話算不算數……」

1938年後，魯大昌在軍中失勢，回到蘭州，在城西郊外吳家園的黃河邊建造了一座中西合璧的的別墅，取名「松齡別墅」，就此耽溺書畫，交結文人，凡來蘭州的墨客文人，魯大昌都邀來松齡別墅作客。據說邀請的文人中間，就有徐悲鴻……

張大千往返敦煌，經過蘭州就住在松齡別墅，和魯大昌談畫論文，朝夕相處，十分投緣，後來魯大昌把養女嫁給張心智為妻，兩家結為秦晉；親閨女魯敬，點了香燭拜張大千為師學畫。據筆者所知，大陸改革開放初期，張大千曾派香港畫商張應流，去蘭州給魯敬送畫，此畫現在刻在蘭州郊外新建的碑林裡，魯家後人曾帶筆者去光顧過。

魯大昌的孫女魯廣智女士告訴我，姑姑魯敬曾告訴她，有一年黃河漲大潮，眼看就要漫過堤岸，淹入松齡別墅，大千對魯大昌說，我來我來畫張河神圖祭拜一下，以求保佑，說罷隨手畫了一張四尺紙的《龍女圖》，魯大昌請來和尚道士，鬧騰了一陣，大水果然退了。事後大千把此畫送給魯敬作紀念。

魯敬將此畫視若拱璧，一直藏在箱子裡。

1961年，魯敬以反革命罪遭逮捕，因家中無米開灶，孩子將此畫賣給收破爛的，換了5元錢……魯敬出獄後知道此時，痛哭失聲。

張大千住在魯家時，發生了一件失竊事件，賊被抓住後，魯大昌命手下將其吊在樑上，饗以老鞭，大千不忍，前往求情，赦免了事……

魯大昌收藏頗富，他駐軍北京時，曾在琉璃廠收羅了大批字畫，筆者曾見過謝稚柳和蕭建初臨摹的，北宋畫家李公麟的《西嶽降靈圖》長卷，曾是魯大昌的藏品，現原作在北京故宮博物院。

據魯廣智回憶，魯大昌駐軍河南時，曾挖掘過一座宋墓，出土了不少珍寶，其中有幾尊比她人還高的瓷瓶。她說60年代還在家中雜物間放，如今不知散落何方。

魯廣智還告訴我有關一件黃庭堅書法長卷的故事，剛才查閱網上，她所述與這篇文章的內容完全吻合，現抄錄於下：

有一件黃庭堅的書法作品給我留下極深的印象，那是在「反右」以後「文革」以前。一個寒冷的夜間，有個中年婦女到煦園看望家父。她是魯大昌之女魯敬，帶來一件古代書法作品，最外面裝裱成雨傘式樣，裡面是黃庭堅的行楷長卷。

我至今記得那軒昂鬱拔、雄放瑰奇的筆跡，彷彿「照亮」了昏暗的房間，屋裡變得分外安靜。魯敬講明來意，她是受其父魯大昌叮囑，來求水老先生題跋的。父親看過卷軸，神色莊嚴地謝絕在上面題寫，他說他不是不寫，是不敢寫。他認為自己沒有資格在流傳千古的前賢珍跡上著墨。但魯敬說他父親已經被再次抓進監獄，這一次進去凶多吉少。

最後她以父命難違說動了父親，父親磨墨選筆，畢恭畢敬地在長卷後隔水空白題跋紙上寫了他拜觀的心得。從魯敬在壽山堂燈下展開長卷，到父親題跋、蓋印、收起，不超過一小時。在這一小時中，我只是在旁邊看著，但它留給我的印象是如此之深，及今思之，猶在眼前。

魯大昌是甘肅軍閥，以曾在臘子口圍堵長征紅軍而進入史冊。現在書刊、網路上有不少與他有關的資料，照錄一段：「……民國24年（1935年）9月初，魯大昌奉令在岷縣臘子口堵截北上紅軍，經過一晝夜激戰，被紅軍擊潰……抗戰期間任第八戰區東路總指揮，失去實際軍權……在蘭州修建公寓，以『高級將領』身分出沒於高級軍政官員中。1946年當選為國大代表，1949年蘭州解放時逃居岷縣，被人民解放軍捕獲管押。勞改期間，因病保外就醫，1962年10月1日在蘭州病逝。」

這些資料數量甚多而大同小異，它們相同的一點是都遺漏了（或是忽視了）魯大昌是一個書畫收藏家。他雖然出身行伍，但對書畫藝術懷有極大的熱情，他與家父的交往也與此有關。當年張大千自蜀中西行蘭州、敦煌，魯大昌的支持贊助起了決定性作用。張大千過往蘭州，就在魯家住宿。我聽說魯大昌還曾為張大千送過一位侍妾。

魯大昌當然收藏了不少張大千的作品，張大千也替他薦選了一些古代書畫。那年看過黃庭堅書法長卷之後，我父母還議論魯大昌收藏黃庭堅書法，說不定與張大千有關。魯大昌是以「歷史反革命」罪逮捕入獄的，他自己頗有自知之明──共產黨來了不抓他抓誰！1949年以後，他雖然不到「七擒七縱」，也差不多是「三進三出」了。

我不太清楚魯敬拿來黃庭堅長卷的時候，她父親是否已不在人世。如是我聞，黃庭堅長卷的結局極具「中國特色」：文化大革命開始，魯敬受其父株連，也被捕入獄，關押在甘肅平涼監獄。她入獄時除了身上穿的衣服，只帶了一把「舊雨傘」。在女囚中她年紀較大，認罪服法還過得去。只是每到深夜，其他女囚熟睡之後，她常偷看枕頭裡的那把「雨傘」。魯敬的行為被同囚室保持著敵情觀念的女犯人看到眼裡，立即向管教人員告密，說每到夜深人靜的時候，魯敬就偷看暗藏在枕頭裡的什麼東西──大概是變天賬！

在犯人集合點名的時候，監獄管教人員警告魯敬，立即交出暗藏的變天賬。經過一番解釋之後，魯敬拿出並非變天賬的那把舊雨傘。管教人員當眾打開，流傳了1000多年的銘心絕品，便展現在文化大革命高潮期平涼監獄的一夥罪犯眼前。「在革命人民大『破四舊』的時候，竟然將封建垃圾帶進無產階級專政機構！」公安人員勒令魯敬當眾撕毀黃庭堅書法長卷，並點火燒為灰燼。

北宋黃庭堅的書法《砥柱銘》（局部），2010年在北京保利拍賣會上，以4.368億人民幣拍出。（摘自北京國際拍賣公司網站）

今天的收藏界大概沒人知道這件事，他們會聯想：「那也是好幾個億的東西啊！」我不知道燒燬黃庭堅書法長卷是哪一年的哪一天，但我絕對知道那是一個歷史性的日子，不論對於中國書畫史、中國文化史還是中國人的心靈史，那都是一個歷史性的日子。

以上引文，作者署名「佚文」，據筆者考證，此文的作者及可能是蘭州名儒熙園主人水梓先生的兒子水天達先生──中央電視台名主播水均益先生的尊人，水梓是水均益的祖父。

張大千住松齡別墅的時候，水梓常來造訪，張大千也去熙園作客，並送給水梓許多工筆精品畫作，水家人惋惜地說，可惜那些字畫都在「浩劫」中失去了。

張大千在敦煌臨摹時，魯大昌時有派人送食物和生活用品，有知情者目睹，魯大昌一次就送了4000銀元。

筆者肆意縱橫，海闊天空，從寫張大千鋪陳到三千大千世界之外，不過文章中心還是沒變──祖宗積德，蒼天祐我中華文化，在曾經肅殺荒漠的文化土地遠處，保留一顆燃燒著的火種──「幸虧張大千沒有留下」！

因為文中提及的角色，留下的，沒有一個有好下場，都是悲劇人物。

（作者為旅澳華人作家）

【本系列完】