逼捐、加稅何太急？

聯合國世界糧食計劃署署長大衛•比斯利在2021年10月26日接受CNN採訪時稱：馬斯克捐出個人2%的財富，即60億美元，就可解決世界飢餓問題，「富豪們需要站出來提供這樣的一次性援助，60億美元可以幫助4200萬人，如果我們不幫助他們，他們就會死去。」

馬斯克對此回應稱：「如果世界糧食計劃署能夠通過透明公開的會計方式，詳細描述如何用60億美元來解決全球飢餓問題，我現在就賣特斯拉股票。」聽上去合情合理，冠冕堂皇。

馬斯克真有誠意幫助解決全球飢餓問題嗎？北京時間11月2日的推文或許才是他的真實想法。

他在推文中寫道：「Humankind（人類）」，然後附上了曹植的《七步詩》：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」

顯然馬斯克曲解中國古詩的意境。聯合國官員只是呼籲超級富豪們拿出財富的一點點，個人財富的2%，幫助一下生活在生死線上的饑民，絕沒到七步定生死的程度。馬斯克的推文折射出其不願明說的情緒。

一波未平一波又起，誰讓你是世界首富呢？

80歲的美國聯邦參議員伯尼•桑德斯在半個月後，又「振臂一呼」，拉高熱度：「我們必須要求超級富人繳納公平的稅款，沒得商量。」

50歲的馬斯克回應這則推文時說：「我一直忘了你還活著。」「想叫我賣更多股票嗎？伯尼，直接說就是了。」

馬斯克像是不加思考的率性回應太惡劣了點，引起了媒體和網友廣泛關注。儘管可以看出「世界頭號資本家」對這個在美國政壇以「民主社會主義者」著稱的老將有很深的成見，但人人都可能有老去的那一天，咒人死顯然品位不高。

「超級富人繳納公平的稅款」是絕大多數人的共同呼聲。然而呼籲不是法律，美國議會和政府作為立法和執法部門什麼時候把人民的意願變成法律，從制度上推進均貧富，馬斯克等才不至於那麼理直氣壯地有恃無恐。

制度競爭最激烈的冷戰時期，一度促進包括資本主義國家在內，人類社會的公平正義

越來越大的貧富差異顯然已經是全世界共同面對的大問題。

回顧歷史，馬克思講「資本主義來到世間，每根毛孔都滴著血和骯髒的東西」。早期資本主義是殘酷和黑暗的，因此激發了馬克思主義理論和社會主義革命的興起。

隨著冷戰，制度競爭愈演愈烈，爭取民心是兩大陣營最根本的戰略。相對於社會主義公有制按勞分配，資本主義制度按資分配的體制本身在公平正義上有巨大短板。冷戰時期，為了顯示資本主義的人性化，公平程度不比社會主義差，美國顯然在分蛋糕時更大照顧到中低收入階層的利益，較好地彌補了這個短板。

圖源：《全球26名富豪財富=19億貧窮人口財產 貧富差距難題何解？》

上圖可以看出，美國貧富差距最小的階段恰恰是冷戰高峰時期。這說明即便是資本主義燈塔美國，也還是有調節貧富差距的手段，關鍵是政府願不願意為百姓說話辦事。

蘇聯社會主義制度一度較好地解決了貧富差異的社會問題，但隨著官僚特權利益集團的成型、固化，以及不顧民生盲目與美國搞軍備競賽，窮兵黷武對外擴張，最終拖垮經濟，日漸失去民心。財力、物力大幅度落後西方的局面也影響了當政者的判斷，他們在民生與軍事之間，在練好內功與全球爭霸之間沒有做出明智的判斷。

戈巴契夫時期，蘇聯已經積弊深重，然而戈巴契夫獨攬大權後不是努力改善發展動力、改革社會主義經濟體制，而是徹底喪失制度自信，迷信西方道路，採取錯誤路線。一失足成千古恨，最終陰差陽錯輕而易舉地葬送了蘇聯的社會主義事業。

佔據社會大部分財富的富翁們，幾乎不納稅

冷戰後，失去蘇聯這個制度競爭者的壓力，美國資本主義本性復燃，又可以肆無忌憚變本加厲地剝削勞動者，貧富差距與日俱增。

從雷根到川普，美國的歷次稅改，大都以減稅為噱頭迎合大眾口味，而實際經過資本代言人，即立法機構的立法操弄、政府背書，減來減去的結果是，中產階級背上沉重的稅務負擔，而佔據社會大部分財富的富翁們，幾乎不納稅。

據美國新聞網站ProPublica 6月8日披露的數據，2014年-2018年，《福布斯》排行榜上最富有的25位美國人，共繳納了136億美元聯邦個人所得稅，而他們在這五年間累積的財富總共達到4010億美元，折合下來的實際稅率僅為3.4%。

在繳稅情況被披露的25位美國富人中，投資大師巴菲特的實際稅率最低，僅為0.1%。貝索斯、彭博創始人布隆伯格和馬斯克緊隨其後，他們上繳個人所得稅的實際稅率均沒超過3.4%。

前總統川普的納稅記錄劣跡斑斑。《紐約時報》2020年9月28日報導《川普稅單再揭秘：超十年未納稅，2017年繳稅750美元》。《紐約時報》獲得了川普總統及其公司20多年來的納稅申報數據顯示，在檢閱的18年資料裡，川普有11年沒有繳納聯邦所得稅。在他當選總統後，他2017年的稅單只有750美元。

「奶頭樂」可以平息任何「佔領華爾街」的怒火？

民主政治被金融資本綁架，2008年金融風暴後爆發了曠日持久、席捲全美的「佔領華爾街」運動，口號就是反對美國政治的權錢交易、兩黨政爭以及社會不公正，1%的富有者掌控了99%的社會財富，富者更富，窮者更窮，中產階級大幅萎縮，人民看不到希望。

抗爭的直接導火索之一是在金融危機最困難的時候，華爾街大亨們拿政府救助企業的資金大發獎金，甚至那些搞垮金融機構的大亨、高管仍能按合同領取幾千萬甚至上億的離職金。而普通百姓因為他們製造的金融風暴，許多人丟了工作就只能在溫飽線上掙扎。

美國政府在應對2008年金融風暴採用的策略是保大棄小，對「大到不能倒」的企業，美國政府不惜血本出錢救助，而普通百姓就只能自求多福了。

詭異的是，此次疫情衝擊，出現了完全不同的現象。

自20世紀80年代末以來，大多數美國中產階級家庭的收入增長緩慢，遠遠落後於經濟增長。《紐約時報》報導：「但令人驚訝的是，過去兩年是一個例外。在全球新冠疫情大流行的背景下，大多數美國家庭的財務狀況比2019年好」，「地方政府的錢，也多到不知道該怎麼用。皮尤研究中心11月15日的報告顯示，由於州稅收收入、投資收入以及聯邦疫情援助撥款的激增，許多州在2021財年，實現了史上最大的財政盈餘。例如，愛荷華州的財政盈餘為12.4億美元，相當於2021財年全年預算資金的16%。弗吉尼亞州有26億美元的盈餘，相當於2021財年全年預算的11%。」

這怎麼可能呢？新冠疫情已經造成了大量的疾病和死亡，擾亂了正常的生活節奏……它引發了一場短暫的急劇股市暴跌，經濟衰退。

可擁有美元霸權的美國政府最大的優勢就是可以綁架世界經濟，無節制地量化寬鬆印刷美元。新冠疫情至今，美國已簽署三份經濟刺激和紓困法案。過去近兩年時間，美國的總撥款已超7.1萬億，佔去年GDP的約30.6%。若今年拜登的1.75萬億美元《重建更好未來法案》通過，可能會將美國政府兩年內的總撥款提升至8.85萬億美元，佔去年總GDP的42%。

此次美國印鈔水平比起上次金融危機可謂更加肆無忌憚。美國越來越肆意提高債務上限，意味著想要多少錢就印多少錢，我行我素，或者說是破罐子破摔。為了眼前的利益，什麼國際道義、美元信用、立國底線都不重要。

用印出來的綠鈔收割全世界的羊毛，特別是從世界工廠中國換取物質財富，真金白銀，充實美國的實物經濟，才是確保「美國第一」的當務之急。

2021年3月25日拜登在上任後首場記者會上稱「任內不允許中國超越美國成為頭號強國」。至於用什麼手段？過去幾個月的操作看，並沒有什麼高招。無論涉疆、涉港還是涉台，無論南海還是東海，美國都沒有撿到便宜，甚至揚言抵制北京冬奧，可謂荒腔走板不得人心，顯然是不想放過任何一根救命稻草。

去年3月26日美國議會通過史上最大緊急經濟刺激法案：《2萬億美元刺激法案》。該法案向美國注入總計2.143萬億美元的資金救助。包括給予中低收入每位美國人1200美元，其子女（17歲以下）每人500美元抗疫現金補助。美國政府給民眾的派現金額總計為3010億美元。

去年12月，時任美國總統川普簽署了第二次9000億美元的疫情援助方案。法案規定，為美國年收入7.5萬美元以下人群每人發放600美元。

今年3月6日，美國參議院以50票贊成、49票反對的投票結果，通過了一項1.9萬億美元的新冠紓困救助法案。根據法案，所有符合規定（年收入低於80000美元）的美國民眾將額外收到每人1400美元補助。

疫情以來，美國的低收入人群總共能收到超3000美元的補助款，這一定程度上提振了美國經濟，幫助到了低收入人群。實際上2020年全年美國人收入總計增加1.205萬億美元，其有1.102萬億來自於標注為「個人流動轉移收入」的政府補助，佔到了91.5%。

此外，美國對中小企業的全方位疫情救濟以及所有失業救助，使得不少低收入者領取的失業救濟金比正常的工作收入還高。

除了各州不等的正常失業保險救濟金外，失業者每週還額外獲得600美元聯邦救濟金。比如加州失業救濟金最高達每週450美元，加上聯邦政府失業救濟計劃的每週600美元，每個月就有4000多美元的收入。使得許多低收入者更願意躺平享受美國政府的失業補助而不是在疫情緩解後去找工作。雖然聯邦失業救濟計劃已於2021年9月結束，但對部分人就業意願的影響可能還會持續一陣子。

如此舒服的小日子，有人印錢有人花，餓了渴了塞個奶嘴，再難燃起佔領華爾街的熱情。但這個遊戲真的能永遠玩下去嗎？

奶水哪來，美國高消費、高福利、高標準養尊處優、寅吃卯糧的日子還能延續多久？

「奶頭樂」被認為是由美國前總統國家安全事務助理布熱津斯基提出來的理論。它最早出現於《全球化陷阱（Die Globalisierungsfalle: Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand）》一書中，指的是生產力的不斷提升伴隨著競爭加劇，世界上80%的人口將被邊緣化，他們不必也無法參與產品的生產和服務，同時80%的財富掌握在另外20%的人手中。為了安慰社會中「被遺棄」的人，避免階層衝突，方法之一就是讓企業大批量製造「奶頭」——讓令人沉迷的消遣娛樂和充滿感官刺激的產品（比如：網路、電視、短視頻）填滿人們的生活、轉移其注意力和不滿情緒，令其沉浸在「快樂」中不知不覺喪失對現實問題的思考能力。

雖然它的本義不是指紓困，但現在的紓困很大程度上就是起著「奶頭樂」的維穩作用。

疫情爆發以來美國政府前所未有的救助計劃極大地幫助窮人度過最困難的時期，緩解了貧富差距隨著疫情爆發進一步拉大而增加的階級矛盾。

然而，靠印鈔雖能緩解一時之困，卻已經給美國和世界帶來嚴重通貨膨脹，特別是以美元計價的大宗商品大幅漲價禍及全球，且後患無窮。

隨著近幾十年產業外包，實體經濟空心化，美國創造物質財富的能力與日俱減。美國靠什麼大批量製造「奶頭」來撫慰選民，才是從根本上確保川普念茲在茲「美國第一」的核心問題。

儘管川普使盡了各種手段，包括貿易戰、封殺制裁中國高科技企業、懲罰性關稅、以及蓄意挑動各種地緣政治借口遏制中國發展，同時逼迫製造業回歸美國本土。然而4年過去了，川普的戰略目標一項也沒有實現。

上世紀美國曾經是世界的工廠，並且通過科技領先和市場壟斷輕而易舉地從世界獲取高額利潤，以維護美國高標準的奢侈生活。二三十年前中國需要向美國出口幾億件襯衣才能換一架波音飛機。

讓美國萬萬沒有想到的是，短短三十年，如今中國不僅具有世界最完整的產業鏈，而且在眾多高端製造業如5G通訊，智能手機、高鐵、造船、新能源汽車、核能、水電、風力發電、太陽能、數字經濟、衛星導航、空間站、人工智能、量子計算、軍工產品等等都走在世界前列。中國大型運輸機運20服役，支線客機ARJ21已經商業化，C-919正式商用指日可待，C-929也已在研發中。

中國已然全產業鏈崛起，作為世界工廠，生產的物美價廉、科技含量高的商品出口到世界各地，美西方憑什麼再收割世界的羊毛以維持其養尊處優高水平的生活？

奶頭樂危機難免「佔領華爾街」運動再現，從根子上動搖美國的霸權。馬斯克作為一個商人，可以在全球逐利，但一批美國政客在擔心的問題，比他要多得多。（作者為旅美工程師，文化和戰略觀察者）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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