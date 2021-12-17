台灣民意基金會董事長游盈隆發現蔡英文臉書貼出一張公投宣傳文宣，公然將「反萊豬進口」竄改成「禁止美豬進口」；「三接遷址」竄改成「停建三接」，涉及嚴重誤導，甚至詐欺，應立刻把移花接木、混淆視聽誤導國人的臉書哏圖下架。

眾所週知，這次公投的四大議題，除了核四，過去都是民進黨極力鼓吹和提倡的，只是換了位置就換了腦袋，反其道而行，為了不打自己嘴巴，只好找一大堆理由來搪塞、矇混，甚至嚇唬人民。混不過去、嚇不倒，就造假欺騙，政府成了台灣最大的詐騙集團。地方上有人把民進黨過去猛打的｢進口萊劑｣、｢藻礁永存｣以其人之道還治其人之身來諷刺民進黨：｢講實話真的很舒服喔」，令人心大快。

官員、民代、名嘴們臉不紅氣不喘講講也就罷了，堂堂國家元首也帶頭公然作假，這就喪失了個人的基本道德以及國家尊嚴，風行草偃、上行下效的結果就是國安危機。

寧願相信總統的臉書不是蔡英文自己寫的，而是小編刻意操弄，那小編是否要罰300萬？游盈隆也認為，以總統的高度不會分不清當中的差別，但若是蓄意，那問題更嚴重。誰說不是？總統府或總統留下這不光榮的歷史紀錄，丟的卻是全民的臉！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※