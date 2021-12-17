蔡英文以總統之尊，把「反萊豬」說謊成「反美豬」，這是已經「沒步」了； 民進黨說謊的原則就是沒有原則，就像一個吸毒成癮的病人，快要沒有血管可以打針。

而國策顧問郝明義，則選擇在公投前告解：「只有告別核四，才能聚焦討論核廢料的最終處置場所」。這也就是說，不是核廢料無法處理，是民進黨為了反核四不想要處理；蔡英文等於是用核廢料綁架新北市民，「你們乖乖聽話反核四，我才把核一、二的核廢料移走」。

看到這樣的民進黨，台灣人民真的覺得自己還是「頭家」？真的覺得現在的台灣，是民主的典範？更慘的是，民進黨還是可能得逞，顧人怨的王浩宇罷免同意票也只有25.8%，公投日已經有低溫預報，再加上突然出現的疫情，即便是社會共識的「反萊豬」，還是有可能過不了25%的門檻，更不用說其他三項。

蔡英文說，我答應美國的事，台灣人民不可以反悔；支持民進黨是一回事，要不要讓他「囂俳」，就是人民的決定。

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