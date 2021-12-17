美國國會通過年度國防授權法案，建議行政部門邀我參加環太平洋軍事演習，就政治現實而言雖阻力重重，但中華民國面對著嚴酷的外交困境，凡能爭取的國際活動空間，都應積極努力，絕不能自我設限裹足不前。

海軍敦睦艦隊年度遠航，也是重要的外交活動，停泊友邦港口還可以敦睦邦誼，而且歷史悠久，對海軍具有傳承意義，更可檢驗官兵遠航戰力。未料政府高層居然以疫情為由，「指導」海軍取消明年靠泊友邦任務項目。民進黨天天高喊「走出去」，卻取消敦睦任務，兩相矛盾真是自我打臉！

儘管疫情嚴重，全球海軍照樣遠航，橫跨四海穿越三洋；不能承擔風險與惡浪，皆因政客無膽，絕非海軍無能！假若美國真正邀請我海軍參加環太軍演，請問高層能因疫情風險而不派艦參加嗎?或派艦參加但禁止靠泊美國港口，以保持安全距離？

到底是誰猛扯後腿，明明能夠藉由遠赴他邦宣揚國威，獲得更多外交利基，鞏固我與友邦間之情誼，卻要綁住海軍艦隊無法破浪前進？是誰沒有承擔風險勇氣，聲稱國際疫情無法緩解，短視愚昧的因噎廢食，硬生生地中斷海軍敦睦艦隊年度海外訓練項目？

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