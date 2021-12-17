日前YouTuber網紅蔡阿嘎與老婆邀請小英總統上節目，示範如何製作嬰兒的奶嘴夾，並請小英當助手。影片中難得一見蔡總統談笑風生、活潑可愛。然而我們在電視上看到蔡總統的講話，包括歷年國慶日的演講、10月下旬接受美國有線電視新聞網（CNN）的獨家專訪，11月29日接見波羅的海3國國會議員訪問團，以及近期到各地為公投的宣講，無一不是對著讀稿機或講稿照唸。

曾經有人透露，蔡總統於1980至1990年代，分別在政大及東吳大學任教期間，上課時也是對著教科書「照本宣科」，讓台下的學生「印象深刻」；加上她教的課程多和法律有關，便更顯得枯燥無味。東華大學教授施正鋒曾表示，蔡英文是沒有能力治國或者無心，她在講話時經常要依賴讀稿機，是因為沒有自信或者是怕說錯話；施教授更懷疑蔡英文是不敢真情流露，還是沒有真情？

的確，照著稿子唸是極容易的事，首先就代表著「無心」，也就是對於講話的內容，沒有事先認真去準備，對講稿內容也沒有興趣；其次就是施教授所說「沒有信心」，換言之就是深怕說錯話，對講話內容也沒有深入了解，甚至不想去了解。其實，針對公投的「四項主題」，民進黨早已擬定說詞，且是傾全黨之力，按照打選戰的規格去進行，眼看蔡總統還是要照著稿子去唸，既不真實，也實在是對不起支持的民眾。

「演講技術」的第一要領就是「眼睛要看著觀眾」(Eye Contact)，其次就是「肢體語言」(Body Language)；蔡總統顯然一樣都沒有做到，若是要參加演講比賽是不及格的。小英其實可以向蘇貞昌多多學習，蘇的「口若懸河、天南地北、東拉西扯」，無人可比，說錯話、講大話和空話也有「臉不紅、心不喘」的功力。

老實說小英接受CNN的專訪並以頭條新聞播出後，我們甚感歡喜與驕傲。然而，當眼尖的觀眾發現，小英右前方有一大型的「對答講稿銀幕」，以及她的眼睛並非看著CNN記者時，頓時讓我們大失所望。這則迅速傳到國際的新聞，雖不能算是丟臉，但也讓我們小老百姓尷尬不已，甚至有人以「讀稿姬」稱呼蔡總統。

蔡總統畢竟是出身國際知名的倫敦政經學院，當過多年大學教授，執政已達5年之久的國家元首，竟然在短短不到千字的訪問中，還是離不開讀稿機。

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