繼眾議院之後，美國參議院也通過2022年「國防授權法案（NDAA）」，送交拜登總統簽署生效，法案包括邀請台灣參加2022年「環太平洋軍事演習」等條文。美國的堅定支持在台北政壇又掀起熱議，但沒有說清楚、講明白的是，這些代表「國會意見」的條文沒有法律拘束力，也不具政策效力，對台灣只是個華而不實的「耶誕大禮」。

今年的NDAA共有4項條文直接關係台灣，其中第1246條表示，美國進行與台灣的實地訓練及軍事演習，其中包括：邀請台灣參與2022年環太軍演，使台灣能維持足夠的自我防禦力量；鼓勵美台國防官員及軍官在戰略、政策及功能階層的互動；深化與台灣國防力量在海事、空中警示及整合防空、飛彈防禦體系的共通性。第1248條要求國防部長協同相關部門首長，在2027年前每年評估報告台灣的非對稱防禦能力及情報支援。

對於邀請台灣參與環太演習等，我外交部及國防部第一時間表示歡迎，國防部並將進行「縝密的評估與規畫」；學者專家也樂觀認為，隨著美台關係快速進展，台灣的參與只是時間問題。但從美國的立法背景、政黨政治運作，以及行政部門堅持「一中政策」等面向分析，台灣可能過於樂觀，特別是政府為了「大內宣」，刻意藉此形塑美台關係不斷提升的形象。

通常在聖誕節前通過的NDAA經常夾雜不相干，或只是作政治表述的修正案，今年的條文就琳瑯滿目，超過8000條，因此素有「聖誕樹立法」之稱。而第1246條開宗明義就表明是「國會意見」，即使母法完成立法程序，成為正式法律，國會意見仍沒有公共政策上的效力，也不被視為具有拘束力或須執行的條文。換而言之，NDAA生效並不能與邀請台灣參與環太軍演畫上等號，台灣過度的反應與期待都是與現實脫節的。

如從實務面分析，美國外交政策與執行的關鍵在行政部門，拜登政府上周邀請台灣出席「民主峰會」，給予美台關係突破的想像空間，但當政務委員唐鳳企圖以一張圖片彰顯台灣是不同於中國的國家，挑戰「一中紅線」時，白宮立即果斷取消唐鳳的畫面，由此可充分看出，美國的「堅若磐石」支持並非空白支票，不容台灣過度解讀、操作。

根據國務院2020年4月頒布的內部文件，除了明確指出「美國不承認台灣為一主權國家」，更對如何處理台灣的製圖都有詳盡規定。在美國官方地圖中，台灣的色調必須與中國大陸相同，除非台灣有必要特別標示出來；而在「字體標示」上，「台灣的標示必須不同且從屬於主權國家使用的標示，如中國」。

這份鮮為人知的文件更應證了，雖然美國的一中政策以《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」為指引，拜登政府也以「台灣牌」制約中共，美國政府對於台灣的國家地位及主權仍堅守紅線，這也是為何台灣在虛擬「民主峰會」的一個小動作、一張地圖就幾乎掀起一場外交風暴，影響美台之間的互信。

拜登政府承諾提供台灣充分的自我防禦能力，堅決反對兩岸任何一方片面破壞台海現狀，但仍堅持「戰略模糊」原則，甚至對於幾十名美軍在台灣的小規模「協訓」都保持低調；而兩年一度的環太軍演經常有20多國參與，是全球規模最大的跨國海上演習，飄揚著國旗的軍艦就是國家主權及地位的表徵，這是台灣夢寐以求的目標，但除非美國轉變一中政策，NDAA送出的是只具象徵性的大禮。（作者為資深媒體人）