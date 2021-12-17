18日是公投投票日，您要當國家的主人嗎？如果您對政府在這4項公投案任何一項的政策不滿，會去投下「同意」嗎？還是說，雖然心中對於進口萊豬等政策不高興，但政府既然說要做，那也不想去爭？雖然我們常常喊著「人民當家做主」，但作主人其蠻累的，何況這個僕人很兇，那就把主人身分掩蓋起來吧……民主政治是這樣的嗎？

公民投票其實有兩種矛盾的功能。一是為政府政策「背書」，用民眾投票來顯示執政黨受到支持。這通常是威權政府才會玩的遊戲，但民主國家的執政黨有時也會玩這種民粹背書的伎倆。陳水扁總統在2004年總統選舉投票日（沒錯，那時就是「公投綁大選」）發動的「軍購公投」、「對等協商公投」，就是為了給執政的民進黨撐腰。

要知道，當時兩個公投的政策方向，幾乎沒什麼人反對，那沒有爭議的政策丟出來公投幹什麼呢？就是要大家投下「贊成」，表示陳總統好棒棒。最後，台灣人民用「不投票」來否決──不是反對軍購與協商，而是拒絕以人民之名為政府背書！在那一次，台灣人在公投案的「不投票」，證明了我們才是主人！

但2018年與這次的公投則是比較正常的模式，是對執政黨、立法院多數黨的檢驗──在上次選舉取得多數支持的總統，在立法院拿到多數席次的政黨，如今在「萊豬」、「藻礁」、「公投日期」以及「核四」政策上，還與「當前多數人民」的意見一致嗎？

理論上，民主政治就是多數統治，政府要聽從、遵從多數人民的聲音。可是因為總統與立委4年才選舉一次，所以在任期中就算違抗民意，人民一時也拿他們沒辦法，只好忍耐他們到下次選舉。但，難道我支持某個政黨，它的所有政策我都必須「吞下去」嗎？

如果您是民進黨的支持者，您是為了什麼而支持？也許您支持民進黨的「抗中護台」方向，也許您讚許他們的環保立場，或說您認為民進黨更能實現司法正義……但同時您可能不想讓自己與家人吃到有瘦肉精的豬肉，您非常希望藻礁永存，您覺得公投與大選分開太麻煩，甚至您很擔心太依賴天然氣而對國家安全不利，這時您怎麼辦？為什麼執政黨的「搭售」能夠綁架我們？

您能做的，就是在公投日，對您支持的公投案，投下「同意」票！公投是針對「事」、「政策」而不是「政權輪替」。所以不會影響執政地位。任何不想被執政黨「綁架」的人（不論您是否為執政黨的擁護者），都應該好好利用公投，讓執政黨知道誰是主人。

如果執政黨真正尊重多數意見，善聽民意，甚至願意對話溝通來說服民眾，那麼「公投」的必要性就會大大降低。因為人民強烈反對的政策不會通過、執行。然而看看這次公投的4案，都是在多數民意顯然不支持執政黨政策，或大有爭議的情況下，政府「硬幹」而惹出來的。

這個政府發現許多民眾反對，它是選擇聽從、悔改、道歉，還是謙卑地跟我們對話並且試圖說服呢？都不是！民進黨對於反對聲音，要嘛不理，要嘛動員網軍霸凌，要嘛動用公家資源喊口號做廣告（還瞎扯「政府當然反方」……那請問2018年立場相反的兩個「同婚公投」，政府是哪一方？），甚至不惜撒謊扭曲。

游盈隆教授就憤怒地指出，蔡英文總統的臉書上，把「反萊豬進口」竄改為「禁止美豬進口」，還把「三接遷移」變造為「停建三接」。游教授的用語很重也很實在：「這種作法出現在自稱是『台灣隊』的本土政權，我引以為恥，完全無法苟同。」可見這個政府已經無所不用其極，拿著人民的錢反人民，還不惜扭曲竄改誤導。

這樣的執政黨，如此以奴欺主的政府，您再愛它，也要讓它知道「親愛的，你錯了」。公投是個教訓與提醒，讓這個傲慢鴨霸的政府學著傾聽民意。您可以疼愛，但不能溺愛；您更不該忍受執政黨的家暴虐待，只因為你愛它。如果您對任何一案表示贊同，請投下神聖一票，宣示國民主權！（作者為國立政治大學法律學系副教授）