今年12月16日是海峽兩岸關係協會成立30週年，海協會會長張志軍在2021年第12期《兩岸關係》雜誌發表紀念文章。以下為文章全文。

卅年堅毅行 一脈兩岸情

——紀念海峽兩岸關係協會成立30週年

海峽兩岸關係協會會長 張志軍

今年是海峽兩岸關係協會成立30週年。30年前，在兩岸同胞隔絕狀態被打破、兩岸民間交流蓬勃興起的歷史背景下，經黨中央批准，對台商談受權民間團體——海峽兩岸關係協會於1991年12月16日成立。30年來，海協會在中共中央台辦、國務院台辦的直接指導下，認真貫徹中央對台工作大政方針，努力踐行「促進海峽兩岸交往、推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一」宗旨，在「九二共識」基礎上致力於推動兩岸協商談判，廣泛聯繫台灣各界人士，促進兩岸人員往來和交流，維護兩岸同胞正當權益，為發展兩岸關係作出了不懈努力。

海協會推動達成「九二共識」，在此基礎上積極推動兩岸協商談判，不斷為兩岸關係發展築路架橋

作為現階段大陸方面唯一受權與台灣方面接觸商談的民間團體，海協會承擔著推動兩岸協商談判的重要使命。30年來，海協會堅持正確方向，維護協商基礎，推進談判進程，拓展商談議題，為加強兩岸交流合作、擴大雙方交往、增進民眾福祉、改善與發展兩岸關係發揮了積極作用。

海協會成立後，立即與台灣海峽交流基金會建立工作聯繫，著手處理兩岸交往中衍生的具體問題。兩會就如何在兩會事務性商談中表述堅持一個中國原則的態度問題進行討論。獲得兩岸雙方授權後，經過充分協商，兩會於1992年11月達成了雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。這一共識後來被稱為「九二共識」，其核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。「九二共識」體現了求同存異的政治智慧，是雙方對兩岸關係性質的共同確認，確立了兩岸協商的政治基礎，為兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。其後，「九二共識」從兩會制度化協商的政治基礎逐步成為國共兩黨交往以及兩岸關係和平發展共同政治基礎的重要組成部分，對於兩岸建立互信、開展對話協商、推動兩岸關係和平發展，發揮了不可替代的重要作用。

「九二共識」達成後，兩會協商取得突破性進展。1993年4月，汪道涵會長與海基會辜振甫董事長在新加坡舉行會談，簽署了《汪辜會談共同協議》等四項協議，廣泛討論了推動兩岸經貿往來和各項交流問題。這是1949年以來兩岸高層人士以民間名義首次進行的會談，推動兩岸關係邁出了歷史性的重要一步。1998年10月，海協會邀請辜振甫董事長率海基會代表團來大陸參訪。汪道涵會長與其在上海進行會晤，並達成開展政治、經濟等廣泛對話等四項共識。

1999年7月，李登輝公然拋出「兩國論」，破壞了兩會商談政治基礎。2000年陳水扁上台後，拒不接受一個中國原則，不承認「九二共識」，加緊推動「台獨」分裂活動。兩會協商在長達9年的時間裡難以恢復，兩岸同胞正當的權益和福祉受到嚴重損害。

2008年5月，台海局勢發生重大積極變化，兩岸關係發展實現歷史性轉折。兩岸雙方本著「建立互信、擱置爭議、求同存異、共創雙贏」的精神，在反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎上，致力於兩岸關係和平發展。5月下旬，兩會相互致函，明確在「九二共識」共同政治基礎上恢復兩會聯繫往來與協商談判。此後8年間，兩會舉行了十一次會談，陳雲林、陳德銘兩位會長與海基會董事長江丙坤、林中森先後簽署了23項協議，達成一系列共識。實施空運、海運、郵政等協議，實現了兩岸同胞期盼並努力推動30年之久的兩岸全面直接雙向「三通」；開放大陸居民赴台旅遊，促成了兩岸人員往來的又一次重大突破；簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》及其後續協議，構建了兩岸特色的經濟合作機制；在眾多領域建立兩岸交往與合作的規範，解決兩岸同胞關心的經濟、社會、民生等問題。這些成果提升了兩岸交流的制度化水平，拓展了兩岸合作領域，豐富了兩岸交往內涵，推動了兩岸關係和平發展進程，為兩岸同胞帶來了實實在在的利益。

民進黨當局2016年5月上台後，拒不承認「九二共識」，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，背棄了兩岸協商談判的前提和基石，海協會不得不中斷了兩會協商與聯繫溝通機制。五年多來，海協會始終堅定維護兩會協商的政治基礎，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，系統闡述達成「九二共識」的背景、過程、內容和精神實質，闡明兩岸商談的曲折歷程和經驗啟示，增進了台灣同胞對「九二共識」重要意義及兩岸在此基礎上開展商談重要作用的認識和瞭解。

習近平總書記在黨的十九大報告中指出：「體現一個中國原則的『九二共識』明確界定了兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙。」這一科學論斷已被兩岸關係發展實踐所充分證明。堅持「九二共識」，兩岸雙方就能建立互信，兩會協商就能有效推進，兩岸同胞的利益就能夠得到充分維護。否認「九二共識」、破壞這一共同政治基礎，兩岸關係勢必出現停滯甚至倒退，取得的很多成果也會得而復失，直接損害兩岸同胞尤其是台灣同胞的利益。

海協會廣泛接觸台灣各界人士，擴大兩岸交往，努力為兩岸各領域交流合作構建平台渠道

海協會作為受權民間團體，在協商談判之外，還發揮自身特色和優勢，與台灣有關團體的人士開展聯繫與合作，廣泛接觸各界人士，舉辦有影響有實效的交流活動，會同理事所在單位，為兩岸同胞參與兩岸交流合作提供支持和幫助，為推動兩岸交流往來發揮應有作用。

海協會與台灣海基會在保持聯繫溝通期間開展的人員往來、直接推動的各項交流，在許多方面填補了兩岸交流的空白，有效地擴大了兩岸交往，提升和拓展了兩岸交流的水平和領域，帶動了兩岸社會各界參與交流。2008年後8年間，兩會加強交流互訪，海協會共組織20多個交流團赴台交流，海基會有80餘個交流團來大陸參訪。這些參訪活動涵蓋經貿、司法、新聞、文教、災區重建等兩岸同胞關心、兩岸關係發展需要的諸多領域，成為兩岸大交流的重要組成部分。兩會還圍繞兩岸共同抵禦金融危機、協助台資企業轉型升級等主題舉辦多場座談會和聯誼活動，取得積極成果。經由兩會渠道，兩岸完成大熊貓、珙桐樹和梅花鹿、長鬃山羊等珍稀動植物互贈，寄寓了兩岸同胞相互之間的美好祝福，成為兩岸交流的佳話。

海協會廣泛接觸台灣農漁、少數民族、宗教、民間信仰、學術、工運、婦女、演藝等各界團體、基層民眾和海外華僑華人社團，安排在大陸參訪、開展交流。2001年至2003年，多次邀請贊同「九二共識」的台灣民意機構代表及其他政界知名人士、統派團體來訪，就推動「三通」、改善兩岸關係開展交流與對話。結合北京奧運會、上海世博會、紀念辛亥革命等重大活動，積極邀請台灣各界人士前來共襄盛舉。據統計，30年來，海協會直接邀請、接待來訪的台灣同胞、港澳同胞和海外僑胞近9萬人次，增進台灣各界人士特別是基層民眾對大陸的瞭解，促進了他們與大陸各界的交流合作。

海協會重視、支持兩岸經貿交流合作，關心、保護台商正當權益。海協會領導經常到各地走訪台資企業，介紹中央對台工作大政方針和促進兩岸交流合作政策措施，聽取台商意見，向有關部門反映情況。近年來，針對內外經濟環境的變化，海協會為台資企業健康發展和尋找商機、拓展市場想辦法、出實招，鼓勵台商堅定信心，把握大陸經濟發展脈動，扎根大陸持續發展，先後組織5批次台商考察團赴西部10個省區市和東北考察，為台商瞭解「一帶一路」和東北振興戰略實施情況、開拓新的商機提供協助。

海協會把促進兩岸青年交流作為一項重要工作，從1995年起，通過與地方台辦、有關高校及島內團體合作，舉辦了560批次「中華文化研習營」，邀請5萬人次的台灣高校學生來大陸交流，增加了台生對大陸的瞭解，增進了兩岸學子的友誼。近年來，海協會在深入調研的基礎上積極改進「中華文化研習營」工作，擴大覆蓋面，增加體驗式交流內容，增強活動的吸引力、影響力。

海協會竭誠服務兩岸同胞，認真處置涉台突發事件，為維護兩岸民眾正當權益提供重要窗口

協調處理兩岸交流交往中衍生的突發事件和具體問題，是海協會的重要職責。海協會充分發揮服務兩岸民眾的工作職能和緊急聯絡人作用，堅持以人民為中心的思想，積極與台灣有關方面及民間組織聯繫合作，協調大陸有關地方和部門，處理了大量涉及民事糾紛、人員送返、急難救助、查證咨詢、尋親訪友等事項，認真負責地處理並答覆，為兩岸同胞解決各種困難和問題提供了有效幫助。

在中央台辦、國務院台辦指導下，在有關部門和各地台辦的支持與配合下，海協會推動建立健全縱向貫通、橫向協同的涉台突發事件處理機制，會同有關部門和地方快速反應，妥善處理大量涉台突發事件和兩岸民眾急難救助事項，為維護兩岸同胞正當權益、維護兩岸正常交流秩序、服務對台工作大局發揮了積極作用。在處置2009年大陸遊客在台蘇花公路遇難、2015年台灣復興航空公司班機墜河事故、2016年「7·19」火燒遊覽車致大陸24名遊客遇難等重大突發事件時，海協會充分發揮聯繫溝通、信息通報、組織協調等作用，及時為當事人及家屬提供協助，並視情派出工作組協助開展工作。海協會與有關各方密切配合，經長達4年半的努力，克服重重困難，終於2016年成功解救被索馬裡海盜劫持的阿曼籍台灣漁船NAHAM3號上包括台灣船員在內的26名人質，贏得兩岸社會各界的高度肯定。

災害無情人有情。海協會在兩岸重大災害事件的處理中，與兩岸相關團體攜手援助，關心愛護兩岸同胞，凝聚兩岸同胞感情。2009年「莫拉克」颱風在台灣中南部造成重大災害，海協會積極為大陸各界援助台灣災區提供協助，向災區運送救災物資，用於橋樑、學校、公共活動設施的重建等。海協會在2008年四川汶川大地震、2016年台灣南部地震、2018年台灣花蓮地震等發生後與台灣有關單位和人士開展協助賑災工作。兩岸之間在重大災害面前相互扶助，充分體現了兩岸同胞血濃於水的骨肉深情。

海協會30年的開拓進取，譜寫了海峽兩岸中國人以對話取代對抗、以溝通化解歧見、以協商促成雙贏的華彩篇章。海協會30年的耕耘，展現了我們心繫兩岸關係發展、造福兩岸同胞的誠摯情懷。

回顧歷史，展望未來，當前我們正處於實現中華民族偉大復興的關鍵時期。黨的十九屆六中全會全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，鄭重宣示了在民族復興進程中推進祖國完全統一的堅定立場和決心。兩岸關係主導權和主動權牢牢把握在我們手上，祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊，兩岸統一的歷史潮流不可逆轉。

在新時代新征程上，海協會將認真學習貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，在中共中央台辦、國務院台辦指導下，繼續沿著「和平統一、一國兩制」基本方針指引的方向，堅持在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上推動兩岸開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題。海協會將認真踐行以人民為中心的發展思想和「兩岸一家親」理念，更加奮發有為地開展工作，繼續深化兩岸各領域交流合作、增進兩岸民眾利益福祉、融洽兩岸同胞骨肉親情，為推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一進程作出新的更大的貢獻。

（本文來源中國台灣網，授權中時新聞網刊登）

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