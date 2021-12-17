在公投投票前一天，出現民間團體以某市民的名義，刊登新北市長侯友宜過去對核四的看法，巧妙製造侯市長署名表態反核四的觀感。對此侯市長怒批移花接木、混淆視聽，並感嘆公投玩成如此。但或許正是侯市長日前對公投「不表態的表態」千字文讓大家摸不著頭緒，因此給了他人任意詮釋與過度解讀的空間。

而對一般民眾而言，不也正是如此。當自己對重要政策不正面做出決定，或放棄表達立場時，就等於將決定權完全交由政府，即使政策方向非本人所願，也只能任政府擺布。

18日的公投，正是民眾就全國性的公共議題表達自己主張的重要機會。4大公投，包括「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等，攸關人民的健康、環保、用電及民主權利，民眾不管是反對或支持現行政策，都應在理性思考後做出對國家社會最好的選擇，最後讓政府「乖乖」聽從大多數的民意行事，這才是「人民作主」的民主，而不是大選勝選後，人民就由執政黨「玩4年」。

在歐洲，如德、法、英、荷蘭等國家，公民都沒有針對全國性議題提出公投的權利，僅限對地方性的議題公投。大多數歐洲國家可作全國性公投的項目主要針對修憲、主權及領土變更事項。而1970年代之後，超過一半以上政府提案的公投都與歐盟參與有關，但這是歐盟國際條約的要求。只有瑞士、義大利等少數國家，人民才有比較完整的公投權利。

2018年底，法國興起的黃背心運動，雖起因於油價上漲與調高燃油稅，但後來訴求擴大到要求更多的直接民權，包括直接罷免總統、直接廢止法律、人民可直接提出法律提案與修憲等。法國大革命已超過230年，這些對台灣來說耳熟能詳的政治權利，法國人至今還必須在街頭抗爭。直接民權在台灣的實踐，是我們民主值得驕傲的地方，甚至也超越沒有全國性公投與罷免總統權利的美國，值得台灣人民珍惜。

公投是人民作主的機會，但是民進黨政府不僅不願傾聽民意，檢討政策，從蔡總統以降，到整個內閣、綠營縣市長、民代和側翼，動用國家機器和政府資源進行扭曲事實的宣傳，說理說不過，就「打包」4項公投，訴求政黨對決，完全遮蓋了民生議題的實質討論，實在是開民主的倒車。

但當執政者將公投視為洪水猛獸時，對人民而言，這就是保有我們時時成為國家主人的最終利器。惟有民眾越發自覺，政府才可能願意低頭傾聽民意。人民希望政府的決策能擺脫藍綠惡鬥的泥淖，就應該踴躍利用公投的契機對政府施加壓力，先打破政黨對決的框架。

自己不做決定，別人就幫你亂做決定；自己不說清楚，別人就會幫你胡說。與其事後感慨，忿忿不平，不如自己拿回決定權。「我一定會去投票」，投下心中認為對的事，讓人民做回國家的主人，台灣也會是贏家！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）