公投原是藉民意直接參與，鼓勵民眾對重大議題發表意見，作為執政的參考依據，但如今卻由政府帶頭，動員國家機器操弄民意，扭曲民主政治本質的民主自決。這是哪門子民主？執政黨從上到下無不以贏為最高意志，還搬出與公投八竿子打不上的「抗中」混淆視聽，民主搞成如此德性，真是不知恥的最高境界了。

全國民眾18日將針對4大公投投下決定性的一票。按理，公投是民意的展現，不管政府決策伊於胡底 ，結果都將表明民意之取向。但執政黨卻極盡操弄之能事，蔡總統在臉書將公投「反萊豬」說成「反美豬」、「三接遷移」改為「停建三接」，這是政府帶頭「詐欺」，全黨一起顛倒是非，難怪台灣民意基金會董事長游盈隆都「引以為恥」。

不以為恥的還有一批內閣官員。經濟部長王美花說，台灣要加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），如「反美豬」公投過關，任何會員國都會說這不符合規定，台灣是搬石頭砸自己腳。聽清楚了，王部長！公投是反「萊豬」不是反「美豬」；加入CPTPP也跟非會員國的美國無關！農委會主委陳吉仲也一樣，泰國明明是「禁美豬」才遭美國制裁、取消關稅優惠，非禁萊豬，這不是涉及造謠、威嚇民眾，為公投帶風向嗎？

公投前夕，不願表態的新北市長侯友宜一早被媒體廣告氣炸，廣告斷章取義侯曾說「沒辦法及能力處理核安及核廢料，就沒辦法談核電」的話，他怒指公投有必要玩成這樣嗎？也逼使侯篤定表示，一定會去投票，並呼籲所有人投票。

反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁及公投綁大選這4大公投，無非是為民眾健康、台灣未來經濟、環保及讓公投更具代表性著想，執政黨如今沒個執政模樣，卻帶頭反民主公投，不僅是不知恥，且將成為全球的笑話。