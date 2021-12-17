四項公投即將投票，綜合各方民調數據，「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」和「公投綁大選」等三案過關的可能性較高，對「重啟核四」看法則較為分歧。原因很簡單，相對於前三項議題，核四比較複雜；尤其「廢核」已成為民進黨神主牌，經常用謬誤的資訊對民眾打「認知戰」，原本清楚的答案變得模糊不清。在此關鍵時刻，我們將核四的關鍵真相在此釐清，讓民眾做出「真愛台灣」的正確選擇。

發電高碳排如何淨零

這個議題，可從三方面來思考：國際趨勢和要求、台灣發電現況，以及核四安全性。若三方面的答案都指向不需要核四商轉，自然公投投票就該選擇「不同意」；反之，若三方思考都指向需要核四商轉，那當然就只能「同意」了。

首先，以國際趨勢來看，上月在英國格拉斯哥舉行的「第26屆聯合國氣候變遷大會」（COP26）中獲得多項結論，包括40多國承諾將逐步減少燃煤發電；105國簽署參與美國和歐盟倡議的「全球甲烷承諾」，未來10年將減少30%的甲烷排放。2050「淨零碳排」已成參與國家的共識，會中各國和業界熱烈討論期中（2030）應有的減碳工作，巴西和南韓更將2030年碳排減量目標分別提高到50%和40%。歐盟正在規畫，將對未減碳國出口課徵「碳稅」，身為「富裕經濟體」的台灣，絕對無法逃避減碳重任。

蔡英文總統雖承諾在2050年達成「淨零碳排」，卻未提出達成目標的路徑圖。殘酷的事實是：蔡政府能源使用的規畫方案─2025年天然氣占50%、煤炭30%、再生能源（太陽能、風力等綠能）20%，核電則完全排除，但天然氣和煤都排放二氧化碳，在80%能源排碳的情況下，根本不可能在2050年減碳到「淨零碳排」，所以根本提不出「淨零碳排」路徑圖。

其次，以台灣目前的發電狀況來看，蔡政府的能源配置問題相當嚴重。世界各國以天然氣為主的國家，都是自己生產或由陸上以管線輸自鄰近國家，因為海上運送面對了高度的國安風險，極易遭受敵對勢力或風災攔阻運輸而無氣可用。而台灣在幾種再生能源的發展也都面臨環境上的嚴重限制，包括風電和太陽能都缺乏足夠場域，且兩者都無法連續發電而不宜當成基礎電力。再者，即使加上水力發電，去年的再生能源也只占5.6%，2025年根本達不到20%，屆時應該就是增加燃煤來供電，並以國人的肺部健康和生命為代價。

難道時力也能配合中共

核能到底是否安全，有極嚴格的科學判斷，由政府的原子能委員會把關，而不是看個人的主觀感受。核四部分審查項目未通過，是當年馬政府決定暫時封存，因而停止審查，並不是安全有問題。而暫時封存就是為了需要時可以重啟，否則作廢拆解即可，為何還每年花錢維護保養？

一些論者常以未能終極處理核廢料為由，認定核四不宜重啟。若此說合理，那目前還在運轉的幾座核能機組同樣有廢料問題，為何就可以使用？而煤炭和天然氣發電，同樣有碳排和PM2.5，而有未終極處理的問題，為何就可以使用？核四按過去儲存廢料的模式處理即可，且核能科技的發展顯示，核廢料可待未來科技可行時再進行終極處理即可。目前的儲存方法也相當安全，根本無明顯的安全顧慮。更何況，核四設計縝密而先進，不可能產生車諾比或日本福島的類似事件。

核四商轉可以讓台灣能源使用符合國際趨勢、填補台灣能源缺口，而且安全無虞。然而，蔡政府卻視「非核家園」為神主牌，故意將民間人士提出的、和民生相關、超越藍綠的「珍愛藻礁」和「重啟核四」案，全部打成藍綠對決，甚至說是藍軍配合中共亂台，難道「時代力量」也配合中共，所以支持反萊豬、護藻礁、公投綁大選？其實，這都是因為蔡政府全面掌控政府和國會，才恣意妄為漠視民意。

台灣人民必須將四大公投視為蔡政府的「不信任投票」，讓蔡政府在全面挫敗後，才懂得尊重民主，願意謙卑傾聽民意。