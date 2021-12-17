美國召開「民主峰會」邀請百餘國家、區域參加，宣示民主的火炬不是專制政權所能熄滅。中共中央對外聯絡部則發布《關於自主探索民主道路、攜手推動共同發展的聯合聲明》，強調不同國家和地區的歷史文化、社會制度、發展階段不盡相同，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式。

民選威權體制危機

美國總統拜登召開民主峰會的用意，自然是在國內與國際上搶占道德制高點與話語權，試圖以民主之名號召盟友，塑造「美國回歸」的領導角色。但是由於美國自身民主的倒退以及受邀國家民主品質的爭議，讓這次峰會失色不少，即便美國國內媒體也不太關注，對拜登的加分有限。

峰會並沒有發表聯合聲明，只由美國提出兩項倡議。一是《民主復興總統倡議》，這是一系列外援行動的倡議，預計將支出4億2400萬美元，用於支持媒體自由，打擊國際腐敗，支持民主改革人士，捍衛公平選舉。另一項是《出口控制與人權倡議》，已有美國、澳洲、丹麥和挪威參加，將針對可能用來侵犯人權的技術實行監管和限制出口。這兩個倡議都有相當的針對性，刻意排除部分國家參與，造成他們坐立難安。

從中、美各自對於民主的宣傳，可以有以下的幾點啟發：第一，有110個國家與組織參與了美國主辦的民主峰會，也有140個國家加入中國大陸的聯合聲明，這反映了許多國家並不樂見利用意識形態差異或政治制度的不同，回到非楊即墨的二元對立冷戰時代，各擁其主進行集團式對抗。

在高度相互依賴的全球化時代，意識形態對立並不現實。美國自身都難以與中國脫鉤，在經過這幾年貿易戰與科技戰之後，美國貿易代表戴琪宣布要與中國大陸重新掛鉤，尋求可持久的共存模式。許多國家更不願選邊站，而是希望在大國之間保持彈性，爭取國家利益的最大化。

第二，西方國家的有識之士早已針對西方的民主提出許多反思，近年來民粹主義與極端主義的發展，金權政治與社群媒體對選舉的操控，在在對民主產生危害，也是為人所詬病。新興民主國家也出現民主倒退的現象，或無法建立穩定有效的治理機制。許多移植式或強迫推銷的民主更是難以存續。因此，回到各自國家發展的路徑，尋求最適當、最符合國情的民主模式，恐怕才是正途。

歐美民主的忠字旗

第三，過去強調制度差異，迴避民主內涵的討論，使得西方民主成為政治正確，但近年來大陸的治理能力與制度自信，讓中共更願意直面民主議題，希望提供世界思考、反省民主價值的機會。首先，中國大陸質疑民主制度的單一性，認為不應該只有一種「口味」的民主，是否民主以及民主的評價應交給人民決斷。大陸對美國的民主也主動出擊，指出美式民主發展至今所暴露的諸多缺陷。中共也進一步闡述中國民主的特色，以及與西方民主的差異。我們不可先入為主，以人廢言，應該思考中國的民主實踐有沒有可能提供一些參考，其侷限又是什麼。

第四，台灣民主受到國際肯定，獲邀參加民主峰會，雖與有榮焉，但應捫心自問：我們的民主是日趨成熟或出現倒退的現象？台灣的民主是多年來許多前輩的宣揚與朝野的努力，一點一滴努力累積而成，是台灣人民對於政治生活的選擇。台灣的民主不是對歐美民主國家的忠字舞，也不是自我遮掩的化妝品。而應回到真實的政治生活本身，人民生活福祉是否被關照？社會運作是否開放和諧？以及政治參與是否公平？政治遊戲規則是否公正運作？最終人民的日子是否過得愈來愈好？

蔡英文自從2016年取得政權後，對台灣民主政治造成許多傷害，馬前總統才會有台灣變成「不自由的民主」的感慨，《中國時報》與《旺報》也一再警示，台灣出現「民選威權體制」危機。台灣民主已來到轉捩點，即將舉行的四項公投正是檢視台灣民主成熟度的時機，也將向世人昭告台灣民主的未來方向，是前進還是後退。