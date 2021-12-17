百萬廣告出資者「綠色和平」組織，以「廖御日」的新北市民眾身份冠名，在今（12/17）日的中國時報刊登半版廣告，引述新北市長侯友宜在上（11）月12日的發言，轉以宣傳在「重啟核四」公投案上，投下「不同意票」，引爆侯友宜憤然怒批：「移花接木、混淆視聽」！對此，「綠色和平」專案經理古偉牧卻說：公投案是屬於公民的個人意志，所以引述新北市長的話，用新北市民「廖御日」的名義刊登廣告，應該不構成問題。

「廖御日」是「綠色和平」組織之「台北街頭募款教育團隊」成員，「廖御日」若具台灣公民身份，以其「個人」之力宣導他的「個人」理念，當然可以。但以此案之實質出資者為「綠色和平」組織，而「綠色和平」組織又是以「公開募款」為其營運資金來源，則就有可被檢討的大問題存在！

在台運作的「綠色和平」組織，係以衛部救字第1101363536號進行「公益勸募」。捐款用途之明細為：支持綠色和平推動全球以及台灣的環境保護工作，開展研究、教育及政策倡議，從而推動政府、企業和社會大眾共同尋求環境問題的解決方案。包括：延緩氣候變遷、保護原始森林、保衛海洋、發展永續農業、毒物污染防治和推動提高能源效能。

準此，「廖御日」既是「個人」，則「綠色和平」代替「廖御日」進行百萬廣告之出資付費，則「綠色和平」事實即為「捐贈」百萬元給「廖御日」，此是否合於上揭「綠色和平」接受捐款之用途？是否符合台灣稅制？又是否合於「綠色和平」的組織章程？而「綠色和平」又係以何名義？以及如何能核銷此筆「捐贈給個人」的代償款項？最終，「綠色和平」又如何能夠對所有捐款者交代此一不符其勸募目的之用途？又或是說，此筆百萬元費用，其實是來自「某特定捐贈者」的「指定捐款」？

另再核對「綠色和平」在台推動的所有「環境專案」（含全球募款）項目，包括：減少煤炭、擴大台灣海洋保護區、守護亞馬遜雨林、守護全球森林、減緩氣候變遷、農業與食品安全、污染防治、超市減塑、守護北極、台灣永續遠洋漁業、減法生活、全球海洋保育、無塑園遊會、電子廢棄物、海洋減塑，以及守護印尼雨林等，不但基本全與「核能」無涉，且「減少煤炭」、「減緩氣候變遷」、「污染防治」等，反而是台灣因為「燃煤發電」，而於今日面對的最嚴重環境問題！當「綠色和平」專案經理古偉牧自以為：「應該不構成問題」時，大問題其實已經即刻產生！

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