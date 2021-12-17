記得大學時看Steven Soderbergh《性、謊言、錄影帶》的震撼，原來這世上許多人都過著雙面人生。立委高嘉瑜被男友家暴案隨著源源不絕的爆料，我覺得藏在迷霧後的真相或許並不單純。原本清新可人但有想法的人設，竟與性、暴力，還有錢與權牽扯，高嘉瑜也過著雙面人生。

高嘉瑜這兩年在政治人物的網路聲量上屬王者級別，不管是抗議立委初選、反對姚文智、垃圾場般的住處都引爆話題討論，讓大眾以為她是綠營的良心，故贏得網民的高支持度。即便是像「打高端的民眾是賺到了」這樣令人瞠目的言論，網路上仍有許多帳號聲援高嘉瑜，霎時間我以為高嘉瑜是網民女神，如今才明白，有一個網軍頭目的男友是如何的政治正確。

透過高嘉瑜的家暴案，我們終可確認民進黨網軍的產業鏈：組頭每個月可有8到10萬元的顧問費，專案則從百萬起跳，至上千萬不等，可帶正風向，包括洗白，亦可作暗黑攻擊，抹黑對手，具體檢證的指標就是民進黨在40歲以下族群無堅不摧的民調支持度。所以這些網軍是維繫民進黨全面執政的主力部隊，難怪民進派系力量迅速式微中。

也難怪他們之中有人短短數年迅速致富，甚至如林秉樞之流，自認可以任政治人物生，可以任其死，而目無法紀，終至脅迫暴力犯罪。

除了對家暴者的不容忍外，我想用「共情」的角度看待此事件。對高嘉瑜而言，就算不知林某的家暴史，但當初交往時是全副真心實意嗎？還是或多或少摻雜著利益交換呢？如今經歷過身心重創的高嘉瑜會不會想著：以自己的情愛交換立委權位還是太不值得了！

高嘉瑜所經歷的一切正式昭告我們：台式民主沒有素人政治，只有搏選票的人設和出演。選民如果要相信，純粹是願者上鉤而已。

自蔡英文執政以來，民進黨重用網軍製造一個又一個的謊言維繫政權，何以致之？或許因為蔡本人也製造了一個「不存在的論文」，30餘年來不僅矇騙了所有人，更利用這謊言在國民黨庇蔭下獲取政治資本，終至大位。如果堂堂總統都以謊言奪位，底下蝦兵蟹將，上下交相賊，各憑本事，掠取權位與錢勢何足為奇？這時，不趁勢撈點個人油水的民進黨人才是傻瓜。

新冠肺炎更強化民進黨謊言治國的情境。當全球飽受疫情肆虐，民進黨更順理成章地將台灣與世界隔離，以致其謊言更具內卷威力，其他政黨無力抗衡。民進黨或許對萊豬的說法無錯，罹病率相當低，但蔡英文毫不掩飾護航高端的行徑，令人懷疑蔡英文是否又在編織高端謊言以獲取個人利益？所以公投案我會投下四個贊成，以表達對民進黨「謊言治國」的抗議。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）