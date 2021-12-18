上周12月10日是「美麗島事件」（又稱高雄事件）42周年，也是世界人權日；這事件是台灣史上最激烈最大的群眾運動，筆者曾參與最緊張與最長的一夜，事隔多年仍難忘記。

1979年1月台美斷交，國民黨執政當局情勢危急內外交迫；當年由《美麗島》雜誌社成員為核心的黨外人士（指對執政黨持反對態度的無黨籍人士，情治單位統稱陰謀份子）申請12月10日在高雄市扶輪公園舉辦國際人權日紀念大會未獲核准，因為公園被封鎖，於是發動群眾在高雄市大圓環（現為高雄市捷運美麗島站）進行示威遊行及集會演講，訴求終結黨禁和戒嚴。

從和平演變暴動一發不可收拾

這件示威活動由內線通報已被調查局掌控，在事件發生前，高雄市各學校提前放學，銀行提早結束營業，各主要幹道路口進行交通管制；筆者任姓友人當時在高雄市服役，部隊長認為事態嚴重勢必發生衝突，要求堅守中山路上的205兵工廠防止遭破壞或強奪軍火擴大事端。

由於群眾運動的成員會不知不覺受到傳播社會學「感染理論」（Contagion Theories）的影響，激烈的行動相互傳染會失去自制力，盲目的形成「激進群眾」（Active Crowd）而產生非理性的情緒與暴力行為，事實證明當晚的群眾示威從和平到暴動確實一發不可收拾。

當天總指揮施明德曾出面與警方談判，要求允許他們在原定地點集會到晚上11點，並要求撤回鎮暴部隊，警總副司令常持琇堅持先行驅離民眾；雙方各有各的考量，因此談判陷入僵局。

1979年12月10日高雄市發生美麗島事件，群眾聚集在美麗島雜誌社高雄服務處前，並點燃火把示威。（中時報系檔案照片）

由於有群眾朝軍警投擲雞蛋，外圍的鎮暴部隊、警察與憲兵則阻擋示威群眾，並釋放催淚瓦斯、以強力探照燈和盾牌遏阻群眾逼近警戒線；晚上10點多，示威群眾反應愈趨激烈，已成難以控制之勢，鎮暴部隊執行強制驅散，終於引爆警民衝突。軍警當時奉命「打不還手，只准防衛」以降低衝突，防止事態擴大，導致許多軍警人員受傷，衝突到午夜才平息。

未暴先鎮還是鎮而後暴成關鍵

但是，究竟是「未暴先鎮」還是「鎮而後暴」，這是發生暴動最重要的因素。在混亂的現場，黨外人士和國民黨各說各話，真相為何？在威權時代的媒體多報導國民黨的說法，就像今日的媒體多屬西瓜靠大邊一樣。

事件發生當夜，調查局長阮成章徹夜未眠坐鎮第一處（情報處，現改名國家安全維護處）第一科，密切注意高雄市調查站不斷以傳真和電話回報現場情況，提供國安局負責處理，充滿緊張氣氛。筆者時任情報總編審，忙到次日上午才將整個事件經過彙整成數百則《安和日報》交國安局。並將上述情資篩選、濃縮改寫成「情報中的情報」送呈蔣經國；當時規定每天只能呈報20則左右情資以免傷及總統眼力。

由於內線情報透露黨外人士將在次年1月12日在台北國父紀念館再度複製美麗島事件，警備總部為避免首都發生暴亂，因此在12月13日展開逮捕集會遊行的黨外人士，以「叛亂罪」移送軍法審理。

美麗島事件總指揮施明德當時逃脫到黨外牙醫張溫鷹住處藏匿，接受整形易容（張女後來當選台中市長）繼續逃亡；26天之後被台北市調查處偵防科長劉展華循線逮捕。劉曾主導緝辦鴻源地下投資公司案、華隆案、周人蔘官商勾結等多件大案，是檢調機關出名的酷吏，後來升任台北市調查處處長、調查局副局長和法務部政風司長；由於劉期望政風司脫離法務部，成為和調查局平行的政風局，遭到調查局與法務部長陳定南反對而辭職。

施明德原先判處死刑，在美國壓力下改判無期徒刑，其妻艾琳達在1978年與施明德結婚，「美麗島事件」後被驅逐出境，但是她隨即在美國及香港向國際團體遊說，施壓國民黨政府。林義雄因在軍法審判前遭遇滅門血案得以交保處理喪事。

被逮捕的黃信介、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文都稱是爭取民主和人權，以關切台灣前途為本意並非叛亂份子。中共當時嚴厲譴責國民黨暴行和迫害人民，怎會料到今天反中仇中，視中共如寇讎，遠比國民黨強悍的對手就是這些民進黨人士；國共內戰轉變為民共決戰，充分印證「政治的永恆就是無常」。

美麗島事件改變台灣政治生態

「美麗島事件」成為台灣社會從封閉走向開放的啟端，對政治、文化和意識形態都產生重大影響，民進黨也因應產生。美麗島案入獄人士獲釋後和其辯護律師陳水扁、蘇貞昌、謝長廷、張俊宏等都成為民進黨核心成員，部分人士並擔任總統、副總統、行政院長、民進黨主席、市長和海基會董事長，連受刑人家屬也當選民意代表。

1979年12月13日警政署發布通緝海報通緝美麗島事件在逃主嫌施明德。（中央社）

但是在美麗島事件42周年之際，卻引發案外案。施明德披露民進黨創黨主席江鵬堅告白是調查局臥底，前黨主席謝長廷也是臥底特務，施明德並要求蔡政府應解密「美麗島事件」的所有檔案，謝長廷則要反告施明德，結果都不了了之。

40年前各地調查站都是以手寫情報傳真到調查局一處一科，內線均為化名以免曝光，除了單線聯絡人、有關縣市調查站主任、一科負責地區情報的調查員、處長等高層或偶而口頭相傳之外，誰是臥底只有少數人知道。每天的情資有上百件，是否都已數位化予以保留查證，必須求證調查局資通安全處（當年的資訊室）或國家檔案局。

扁政府時代，行政院研考會（檔案局主管單位）曾於2003年2月28日發布《美麗島事件檔案導引》，內容傾向民進黨的對與國民黨的錯，但導引中又強調「民主政體是世紀永不褪色的潮流，資訊公開更是不可拂逆的趨勢」。以目前總統論文都能當成「絕對機密」保密30年，施明德的要求無異是緣木求魚！

（作者為文史工作者）

【未完待續，歐陽聖恩專欄每周六刊出】