創辦於2003年的大陸網紅奶茶店茶顏悅色，17日衝上微博熱搜榜，這是今年以來第三次受到輿論關注。

茶顏悅色是湖南長沙的茶飲品牌，口味、行銷方式、文案，乃至於「顏質」，都深受大陸年輕人喜愛，成為網紅店。

今年第一次受到關注是在4月2日，快閃店首次登陸深圳，受歡迎的程度實在很誇張：開店不到4小時，排號等到3萬號、超過6小時！真是令人嘆為觀止。隨後茶顏悅色陸續在湖南其他城市株洲、岳陽，以及湖北武漢等地開出分店。

然而，盛極一時之後，不過半年時間，11月間就傳出臨時關閉87家門市，業者稱「疫情之下，自然也要承擔人流減少帶來的結果」，坦言未來門市臨時閉店將成為常態。

17日茶顏悅色再次進入公眾視野，衝上微博熱搜榜，則是因為其員工前一晚在微博、小紅書上等社群媒體上爆料稱，員工人均工時11小時，時薪6-9元（人民幣，下同），月薪到手不滿3000元。

當天下午，茶顏悅色就在官方微博發佈聲明稱：事發是由於11月臨時關閉了幾十家門店，導致部分夥伴的無法滿足正常工時和極少數夥伴出現0工時的情況，所以在11月的特殊期間對於薪資算法進行了一輪臨時調整。

看來是因為這個調整引發了員工和管理層之間的爭議，導致了這場風波。隨後，茶顏悅色創始人呂良對媒體透露疫情期間公司每個月虧2000多萬元，並就此次爭議發了道歉信: 「我個人情緒上頭，帶頭挑起了這場爭吵，暴露出我個人在溝通上巨大的問題 ，讓8000個人大半夜的捲入了這樣一場爭吵，給大家帶來很大的負面情緒，影響大家上班了。」

茶顏悅色其實算不上擴張太快，某種程度上還算是保守的。大陸的茶飲市場已形成分層，一是高端品牌，以喜茶、奈雪的茶為代表；二是中端品牌，多數是區域性品牌，以茶顏悅色、滬上阿姨等為代表；三是低端品牌，以蜜雪冰城等為代表。投資機構認為大陸新茶飲市場還遠遠沒有達到飽和的程度，已上市的奈雪的茶，門市數量不及700間，與星巴克在大陸擁有4700家門市的數量還有相當大的差距。

然而據統計，大陸奶茶店的存活率僅僅為20%左右，再加上疫情的影響，極為考驗品牌生存能力。此次薪水風波對茶顏悅色造成的品牌衝擊影響有多大，會不會影響粉絲對該品牌的喜愛程度，還要看後續的發展。