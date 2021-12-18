12月16日，胡錫進宣佈自己辦理了退休手續，不再擔任環球時報總編輯了。

一直以來，針對胡錫進身上的各種標籤耐人尋味，「騎牆」「叼飛盤」「和稀泥」「老胡中肯」，表面上，胡錫進是《環球時報》的「流量擔當」，實際上，他是當今社會一面叛逆的「照妖鏡」。

胡錫進的性格，養成於他小時候的「叛逆」。

1960年4月出生的他，父母都是工薪階層，要養活胡家5個孩子，日子過得非常拮据，胡錫進想買書父母都拿不出錢來。父母對他別無所求，只望他當個工人，日子安安穩穩，但胡錫進希望的從來不是安逸人生，他骨子裡「不安分，渴望改變」的聲音，一直在叫囂。而他的每一次選擇，都從來不按常理出牌。

大學畢業後，他考進北京外國語大學讀碩士，居然選擇了最冷門的專業俄語系。按他自己的說法：「《安娜卡列尼娜》《戰爭與和平》，讀得我熱淚盈眶，從托爾斯泰，契訶夫的筆下，我突然看到世界上最偉大的文學作品，那些人性的光輝一下子照耀我，就像冰雹砸下來，把我砸懵了，原來世界是這樣的，文學這麼偉大！自由，人道主義，我被感動了！」於是為閱讀更多俄語文學作品，他果斷選擇了俄語系。

1989年，胡錫進有兩個工作機會：去當戰地記者，可那時中國幾乎沒有戰地記者，戰爭畢竟太可怕了呀；或者，他可以去中國進出口公司，那會改革開放的春風吹遍大地，進出口公司謀職多安穩體面啊。可他再次做出驚人決定，偏要選擇危險職業，當記者過游移不定的生活，他說：「想想看，困在機關或公司大樓裡，一輩子該有多無聊。」

就這樣一衝動，他成為《人民日報》駐南斯拉夫記者，南斯拉夫那會就是個「火藥桶」，紛爭衝突不斷，胡錫進這一去，經歷的是生與死的考驗。去前線採訪，開車大約三四百公里，相當於北京到邯鄲，都是彎曲的山路，他後來說，那會沒覺得怕，現在想想，一個不小心，就人車皆完。

還有一次，交戰的城市著了大火，滿地都是炮彈殼，胡錫進試圖進入城市採訪，但是被人拉回來了：「你不要命了嗎！」當時真是驚心動魄，耳邊都能聽到子彈飛來的「啾啾」聲。

駐南斯拉夫三年，他親眼目睹這個東歐大國，因為戰爭走向分裂，還寫下一本《波黑戰地採訪手記》，有人看過後這樣評價：一個人要是一輩子留下這麼一本書，第二天就死了，那他這輩子也值了。

也因為這樣的戰爭經歷，激發了他心中潛藏已久的愛國熱血：中國不能「亂」，中國要發展！他為什麼會這樣想？因為戰爭導致上千萬人被凌辱，被趕出家園，他看到了一個國家分崩離析的無奈，那感覺就像自己的民族成了一塊肉，任人宰割。而當時的中國，並沒有比這塊肉強大多少。你不想死，不想沒有家園，想吃飽飯，想活下去，那麼，就需要一個強大的國家來保護你！

所以，中國不能亂，所以，胡錫進回國後，加入人民日報旗下《環球時報》，他決定改造這份報紙，不光要讓它成為受人民認可的可讀物，還要讓它成為一面敢講真話的「鏡子」！

作為人民日報旗下的官媒，環球時報一直是中規中矩發展，可自從胡錫進來了，環球時報什麼都敢說。他抓熱點咨訊，進行犀利報道，當時有些國際話題是敏感的，可胡錫進說，要讓中國社會信息暢通，要讓大家知道世界上發生了什麼，包括對我們不利的事情，這一點很重要！

胡錫進決定對某個敏感事件發表評論，為追尋真相會到處找人問，他說：「我經常自己打電話，有時候會打一個晚上，如果誰都不說，我就知道了，這是特別敏感的事情。」

前幾年希拉蕊訪華，胡錫進和環球時報發文章猛烈抨擊；英國首相卡梅倫來訪，環球時報也在當天就懟，因為他之前不顧勸阻見了達賴，即使今天來了不代表這事過去了。

發表這種態度強硬的文章，胡錫進其實承擔了很大的壓力，他說：「都是我們自己定的，這怎麼可能跟上面去溝通，路就是需要你自己去摸索，這種文章發出來，領導一看可能嚇一跳，後來看完後也接受了。」有一說一，敢評敢說，這就是輿論寬容的嘗試，這一條路，就是靠這樣一步一步闖出來的。

而看過環球時報報道的新聞後，有網友這麼說：環球時報，是目前唯一，會為自己錯誤報道道歉的國內媒體；環球時報，也是許多禁詞在國內曝光的首先，甚至是唯一途徑。

2011年2月，胡錫進在新浪微博，發出他的第一條公開動態：「我是環球時報總編輯胡錫進，當過11年兵，作為記者，在前線報道過波黑戰爭和伊拉克戰爭。熱愛祖國，懂得這個國家的艱難，作為總編輯，我希望環球時報說真話，

不迴避敏感問題，用我們所有報道，展現複雜的世界和一個真實複雜的中。」

胡錫進說：「我覺得我們是真誠地來幫助這個國家，真誠地服務社會，真誠地促進中國崛起，我們與中國崛起共榮辱，西方媒體批評我們不怕，他們批評中國的時候，捎帶把《環球時報》批評了，這證明我們是主流媒體，如果西方媒體特別喜歡我們，說明我們是中國社會搗蛋份子、這可不行，我們真誠為社會服務，社會一定會回報我們。」

只是，胡錫進的真誠，卻總是被各種誤會，經常是被「兩面夾擊」。因為言辭犀利，因為採點敏感，他沒少挨領導批評，他和環球時報，被看作是官媒中的「另類」，但胡錫進依然「叛逆」：「作為黨媒，那必須跟著黨走，最根本的中國利益，我們每個人都要維護；其次，也不能什麼都聽領導的，媒體人要有真實性、主動性。」

而在一些公共知識分子看來，胡錫進是從側面為官方說話，甚至有人說他「叼盤俠」「體制的走狗」。對於外界這樣的貶責，胡錫進說：「有人說我是『惡人』，讓他們說去吧，沒關係。我也不知道，我是罪大惡極還是窮凶極惡？」

「在這個眾聲喧嘩的時代，我不奢望自己的羽毛完好無損。」

人民日報社社長張研農稱：《人民日報》代表中國國家的立場；《環球時報》則在一定程度上，表明了中國民間的態度。」環球時報的存在，就是要說明一個道理：我們的國家很好，但還需要更好。

無論網友如何罵，無論同道如何勸，胡錫進就是不改變自己，不但堅持微博天天發，還一天發好幾條，並且從不關評、刪評。 面對各種冷嘲熱諷，老胡以謙和的態度去回應：「在我微博下，怎麼罵我個人都沒事，罵我叼飛盤，臉皮厚，跪舔，我都捏著鼻子忍了。就是一條，別死氣白咧在我這裡罵體制 ，別惡毒攻擊國家重大決策，希望大家留口德，各位爺都牛掰，我給大家作揖了。」

有時候，胡錫進剛罵完別人跪舔美國，就立即意識到罵人不對，開始反思，我老胡輕易不罵人，只是一時沒憋住。但剛致完歉沒多久，又連續點讚三條跟著他罵「美狗」的評論。

還有一次，胡錫進的手機號碼被公佈，不少人排隊打來騷擾電話罵他，他本可以換個手機號，可他說：「不換，換了號他們還會給我公佈出去，我覺得沒關係。」

作為一個媒體人，胡錫進不走尋常路。前年香港打砸事件，《環球時報》赴香港特派記者付國豪，遭暴徒非法拘禁與毆打，輿論緊要關頭，身為主編的胡錫進沒有龜縮在後方，而是單刀赴會，赴香港電台演播室對話，堅持一個中國的立場，胡錫進「二打一」，他毫無懸念的贏了。

10月9日他再次赴港，就在暴徒的眼皮子底下，探訪現場走訪基層，接受多家港媒訪問，還與幾個「廢青」進行面對面的訪談，並且放出了全部的錄音。

外界批評的再狠，沒有人說過胡錫進在香港風波中，沒做到一個媒體人應盡的責任。

這些年，環球時報和他自己，在謾罵批評中卻「活的還不錯」，胡錫進認為，這證明自己獲得了民眾的支持。他說，是因為自己「和國家利益站在一起」。

而新冠疫情爆發後，他從始至終都在關注，都在發聲。胡錫進說：「國家衛生系統沒能及時判斷疫情的走向，向社會作出警示，這無論如何都是他們的一個污點。」

「請各方的官員們好好尊重人民群眾，坦誠面對人民群眾，人民群眾是惹不得的。」

早在2020年3月5日，大家關注來自韓國、日本的輸入病例時，他就已經提醒：「都這種時候了，美法德來的人也得隔離14天！」

2020年3月15日，鑒於瑞典、英國，對於新冠病毒的策略幾乎是「放棄抵抗」，他又說：「建議中國政府，立即切斷與瑞英兩國的航空聯繫，同時不再向兩國公民發放簽證，在14天內有兩國旅行史的第三國公民，也不能進入中國。」

針對意大利期望中國醫療隊接管當地ICU，胡錫進發表了自己的看法：第一是量力而行。第二，不能讓意大利等國有過高期待，我們不能把話說的太大，以至於對方期待高了而我們又做不到，援助了反而落下埋怨。中國有老話說，升米恩，斗米仇，還有說，大恩若仇，都是這個意思。第三，對意大利及其他國家提供醫療援助，這是純人道主義援助，它會增進中意和中國與有關國家的情誼，但僅限於此。

後來，北京市公佈了一個境外關聯病例，患者只是和從英國來的人，都有走樓梯的情況，這都能被染上？！他發出呼籲：誰能保證居家隔離者房門不出電梯不用？希望各地居家隔離，改為集中隔離！

來上海的英國女婿不服從集中隔離，很多官媒還靜觀形勢之時，胡錫進已經挺身而出，他說：「希望各地基層的骨頭都硬一些，別見了黃頭髮藍眼睛的外國人就打怵。」

「我們必須理直氣壯堅持自己的做法，要讓外國人習慣中國基層防控就是這麼嚴，要樹立中國基層防控的權威！」

而在抗疫激情澎湃之時，大家都有些膨脹，胡錫進不合時宜的「澆了一盆涼水」，發表了文章：《這場災難再次證明中國的強大，同時也暴露了我們的重要軟肋》，文中尖銳指出：中國在這次抗疫中，確實有許多值得自豪的地方，但衛生防疫系統、社會治理、甚至是公眾不喜負面新聞的態度，統統都是我們的軟肋！

這番疫情之下的良藥與忠言，在熙熙攘攘的聲音中很冷靜很清晰。面對一個「複雜」的中國，胡錫進堅持實事求是，一直「叛逆」而行，大是大非面前，他敢不顧及官場體面，直接抨擊一些官員的不作為，因為一個世界，不能只有一種聲音。

作為老百姓的「眼睛和嘴巴」，他一次次說出了，我們每個人無法說出的話。可這樣的兩頭兼顧，恰是他被誤解的根源。這麼講吧，這邊的認為他是叼飛盤，那邊的人認為他是叛逆者，而他既要為兩頭殫精竭慮，還要遭受自己人射來的毒箭，可以說是如履薄冰了。

但這些對他來說都不重要，因為追根究底，他更是一個徹底的真正的愛國者，以對國家堅如磐石的忠誠，引導著每一個中國人，去如何理性地熱愛自己的祖國，作為一個媒體人，胡錫進最終的目的，與你我一樣：只為這個國家能更好。

曾經有人問他，要是有一天你離開了，環球時報怎麼辦？老胡說，我離開了《環球時報》，會有新的領導者，帶領它走一條更有希望的路。

2021年的今天，胡錫進宣佈，自己不再擔任環球時報總編，突然聽到這樣的消息，才發覺歲月不饒人，當年意氣風發的小胡，也成了60多歲要退休的老胡了。

網友們有些難過，不敢說環報及胡錫進，是中國媒體業內的良心和脊骨，

但他們的犀利報道卻是讓人感覺，這個社會還存有點生氣，至少還有能不說假話，不邀寵，不煽情，不賣身的媒體人！

中國的幸運，總體現在每每死寂的整體沉默中，到底還是有像胡錫進這樣的，敢站出來發出幾句真實的吶喊！

悠悠歲月催人老，今天，要和胡錫進說一聲再見了，這位叛逆而堅定，在體制內做出不同文章的紅色媒體人！一個世界不能只有一種聲音，中國終因有這樣的一群媒體人，而走向強大！

（本文來源「華人星光」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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