因為民進黨在2018年公投吃鱉的緣故，史上第一場不是「公投綁大選」的公投今天投票。從數月來因公投而起的紛擾過程來看，一是完全感受不到如同心儀候選人當選的熱情感動，次則完全充斥著謊言欺騙、昨是心非、仇恨動員的負面選舉氛圍。已可先替四大公投案之一的「公投綁大選」贊成與否論斷，不支持「公投綁大選」的公投，未來的公投就只會不斷重複今日之狀，公投結果不可能為人民帶來幸福的未來想望。

執政黨卯足全力「大撒幣」阻攔公投同意成案，如今已收效，多數同意的民意產生動搖，結果可能功虧一簣。台灣人民心地善良，卻因善良豢養出「寵子不孝，寵豬夯灶」的執政黨。從近日林秉樞事件牽扯出一干民進黨人醜陋不堪的關係連結，不難看出整個執政腐敗的利益結構已經「整組壞光光」，令人擔心國人是否已集體罹患斯德哥爾摩症候群，才會對執政黨寬宥縱容至此。

比斯德哥爾摩症候群更加嚴重的是，執政黨天生帶原的「被害妄想症」。公投進行到最後時刻，民進黨乾脆不對人民訴求議題內容，反而是大打與公投議題毫無瓜葛的抗中牌。這場公投既不是對岸要求辦理，也沒有任何公投題目關連兩岸政治，更沒有看到對岸對特定議題下起指導棋，完完全全就是執政黨每當選舉一到就「被害妄想症」發作。

蔡英文的「台灣隊長」；蘇貞昌的「絕對不能讓中國比台灣早入CPTPP」；到陳其邁的「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，發作病況一次比一次加重，令人擔心萬一以後對岸消失在地球上，執政黨的「被害妄想症」發作時，會不會只能轉為自虐，因為「瘋病無藥醫」。

民進黨的「被害妄想症」發作事小，萬一國人斯德哥爾摩症候群發作，無視於民進黨一路以來對四大公投的扭曲概化、昨是今非，恐怕今天過後，大家都要排隊掛急診了。

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