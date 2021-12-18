林秉樞涉及傷害高嘉瑜立委等案爆發後，經新北檢以犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串證人或湮滅證據之虞，聲請羈押禁見。其後，林不服裁定提起抗告，但於本月10日遭高院駁回，並繼續羈押2個月及不得再抗告。

照常理若僅是「家暴案」，林不致被羈押2個月之久，檢方辦案效率也不至於如此之差。一般推測林案背後牽涉民進黨許多的內幕及太多祕密，其所受待遇自然大不相同；有些媒體甚至指出，那些不可告人之事透露之後，不僅會讓該黨重傷，甚至動搖國本！

高案發生後，曾和林一起吃過飯、喝咖啡的立委，幫他為施暴案及喪禮維安警力關說的議員，贈送林母喪禮花籃的政商名流，在一一被點名之後，紛紛跳出來撇清關係，個個都說與林「不熟」，猶如躲閉瘟疫一般，也凸顯曾經欣賞讚嘆林的民進黨人士薄情寡義。

林秉樞已是經過事實認證的民進黨網軍頭目，為該黨在各種選舉、政策宣導、反中抗中、宣揚台獨等，都立下了汗馬功勞；但如今對民進黨有如此重大貢獻的人才，不僅是毫不關心、出手相助，反而還要落井下石，真是情何以堪，相信也讓林懊悔不已。

若非暴打高嘉瑜案爆發，林秉樞並非十惡不赦的人渣惡棍，倒是一聰明絕頂、文質彬彬，加上善於招搖撞騙的型男，同時也是黨內值得培養的人才；否則不會有那麽多的民進黨重要人士，一個個與他交往，林也絕對可能在民進黨有出頭的一天。

談到林的騙術，可能只是傷害了一些民進黨女性的感情：若和他死忠支持的民進黨，不斷顛倒黑白、欺騙百姓地喊出「反萊豬就是反美豬，會進不了CPTTP，美國不會保護台灣」、「支持公投就是支持中國」相比，真可謂小巫見大巫。其實林的騙術至少要比民進黨高明許多，也不致使全民受害。

民進黨的薄情寡義，不只是對林秉樞，在高層亦是如此，且有歷史可為殷鑑。莫忘了蔡英文與賴清德競選黨內總統侯選人時，蔡竟利用網軍將賴打得被迫求饒；2007年民進黨總統初選的謝蘇之爭，蘇貞昌曾經登報暗指謝長廷涉入高捷弊案，甚至用「奸巧」比喻謝，兩人廝殺鬥爭慘烈，直逼割喉戰。

在此奉勸民進黨人，你們對林秉樞的薄情忘義，極可能會面對林的反撲。待林解除羈押之後，可能有許多人要叫他「老大」，就像失蹤多時的段宜康一樣！

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