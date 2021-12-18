看到三立新聞台報導，台北市議員李柏毅催公投票被8旬嬤當街打巴掌，他感嘆，台灣最美風景還是人嗎？雖然每個人可以表達自己不同的想法，但出言侮辱別人是「乞丐」、滾出台灣、不要臉等，還出手打人，不僅傷人，也侮辱了台灣的民主價值。

17日上午8點多李柏毅和國民黨青年團前團長田方倫等人，在大安森林公園前信義路、新生南路口宣講，呼籲民眾踴躍參加公投投票。突然一名路過的老婦人大聲質疑並飆罵「為何要推動公投」、「你們為何不愛台灣」、「拒絕萊豬台灣會被大陸併吞」等語，並趁李柏毅沒注意，突然打了李柏毅一記耳光。在一旁李柏毅的助理準備報警，李柏毅也要求老婦人留下來待員警到場，但老婦人丟下一句「我生病了，我要走了！」轉頭快步過馬路離開。

在新聞曝光後，在地派出所警員找到這位摑李議員巴掌的婦人，但是李伯毅選擇不追究與提告。李柏毅說，台灣最美的風景是人，最大的價值就是自由及民主，直言曾幾何時在民進黨帶領之下，台灣被撕裂了，台灣民眾只剩下意識形態及滿滿仇恨。

對照老婦人的舉止與李議員的談話，檢討這些日子以來民進黨及親綠體惡質抹黑公投議題的事實，當公投的負面訴求已經對80多歲老奶奶嚴重洗腦後，筆者不禁要問，四項公投沒有順利過關，民進黨又得到啥?透過撕裂台灣民眾仇恨對立，難道這是蔡英文繼續執政的希望?台灣最美的風景已經不再是人，人反成了這個社會最醜陋的風景，這個社會能好嗎?

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