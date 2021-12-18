隨著晶圓廠的設立、公共工程的推動，台灣房價這半年已漲翻天。台南房價漲了4～5成，台中的新建大樓飆上每坪80萬元，竹北的新建案秒殺，到最近橋頭的房價，從1坪10幾萬元翻倍到20幾萬元。

以往我們認為，雙北的房價太貴，但我們還有選擇的機會，可以搬到中南部，尋找1坪20～30萬元的房子，現在恐怕只能緣木求魚，搬到花蓮、台東甚至澎湖了。

在房價快速飆升的過程中，內政部先推出實價登錄2.0，最近也推出修法草案，擬全面限制預售屋換約轉售、私法人購屋許可制、嚴懲炒作者等；央行也相對積極，採行的措施包括非首購沒有寬限期、調降買房的貸款成數、調降工業區閒置土地抵押貸款成數、購屋貸款利率再限制；財政部則是對擁有10戶以上房子的對象查核逃漏稅，最近更祭出公股授信管理六大精進措施，避免銀行資金成為有心人士的籌資管道，但力道仍不足，多數地方政府也彷彿是路人甲，干卿底事？

年輕人則幾乎躺平，連聲音都幾乎聽不到，毫不關心，也沒有人站出來為自己發聲。年輕人如果沒有好的父母幫忙支付頭期款，購屋幾乎是空中樓閣，而房價上漲後，未來租金是否也跟著水漲船高？同時，商店店租上漲勢將轉嫁至物價的上漲。青年人在住屋受到剝奪外，未來可能也會面臨租金成本大幅上漲及物價攀升的風險。

不過，過去一提到如何抑制房價的上漲，政府各個部門均相對保守。為何如此，背後原因如下：第一，認為原物料上漲致建材成本上漲，所以房價上漲理所當然。第二，明年有選舉，而能付得起大筆政治獻金者，非建築業莫屬，打壓房價，不利選情跟自己過不去，尤其是地價稅、房屋稅屬於地方稅，地方政府明年要改選，打壓房價吃力不討好。第三，民意代表本身就是房價上漲的既得利益者，不會跟自己財富過不去。第四，抑制房價上漲的工具需要跨部會的協調，曠日廢時。

在上述諸多原因的制約下，又缺乏社會、民意的反彈壓力，政府自然採取保守的策略。但觀諸國外，德國柏林進行過一場百萬人公投反炒房，強制徵收大房東（德國住宅公司）所持有房地產，不得被其他財團購併，維護柏林8成租屋族的權益；在韓國方面，文在寅總統最近的支持度下跌，問題出在房價上漲太過迅速，因此，房價問題已成為總統大選的關鍵因素。

反之，台灣的房價自2008年全球金融風暴以來，漲價的幅度比韓國有過之而無不及。但年輕人熱衷於統獨、熱衷於反中，卻對房價自身的權益不聞不問，或反彈聲浪氣若游絲。或許年輕人認為購屋已遙不可及，不再是選項，但房價飆漲，未來一定會反映到租金、物價的上漲，必須儘早發出聲音導正不正常的房價上漲。

目前，政府最大的支持者來自青年族群，不為青年人做些事，不進行跨部會的協調整合，來壓抑房價的上漲，將是嚴重的對不起年輕人和中低收入族群，而未來M型社會的問題也將更加凸顯。

有鑑於此，未來必須由行政院統籌，進行跨部會的政策整合才能有效的壓抑房地產價格。除了前述措施外，各個部會還可以努力的方向包括：

央行方面，通膨升溫使得房地產的購物需求大增，央行應該推動進一步的選擇性信用管制，尤其是針對房價飆漲的地區特別管制。再者，由於疫情後產業呈現M型化發展，不宜驟然全面升息，否則整體產業都會受到衝擊，且加速影響海外熱錢的流入。

金管會應該了解各銀行貸款成數，甚至進行全國總歸戶，了解是否有超貸的情形，以及要求各銀行在房地產貸款成數不得超過一定比率。

財政部應針對一人持有3或5戶以上的房子，查緝其資金來源，有沒有超貸、出租、繳納稅金。

營建署應配合經濟部，了解建材漲價的成數，有沒有哄抬、超額轉嫁給消費者？在地方政府方面，台灣由於土地持有稅太低，地價稅、房屋稅，有無配合房價的上漲做調整？

在青年及中低收入族群上，應持續發聲，透過媒體、社群網路，更積極的讓政府知道，他們對房價上漲的反彈聲浪。同時掌握各地方政府地價稅、房屋稅的調漲情形。如地方政府無積極作為，應透過社群平台串聯發聲，並於未來透過選票予以制衡。此外，未來年輕族群應建立觀察指標，尤其是觀察政府對房價上漲的抑制政策上，做為地方政府及總統大選的考核、投票指標，才能使真正的聲音發出來。

房價的上漲，不是個人努力的結果，而是公共建設、交通便利造成的外部效益，因此部分的漲價歸公，應是天經地義的事。政府透過稅制，將漲價歸公並成立基金，做為協助青年人、中低收入戶租屋、購屋的津貼，或用來推動社會住宅，才有助於維持社會公義、世代正義。