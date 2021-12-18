無人機（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）發展至今，已成為了戰場上不可或缺的必要角色。UAV可以是察打一體的手段、也可以作為戰場指揮管制節點，但是現代UAV仍存在許多缺陷，例如飛行性能有限、在高強度戰場上存活性低、單次火力投射能力有限、價格過高等等，不免限制了大型無人機的未來。

目前，無人機的發展可分為兩派：以質量取勝的「大型隱身派」、以數量取勝的「小型蜂群派」。過去我們常看到的是螺旋槳推動的無人機，現在越來越多的是噴射渦輪「大型隱身無人機」，其飛行速度也將從現在普遍的幾百公里提升到0.8馬赫，甚至具備超音速能力。

美軍具備完整從大到小無人機，包括全世界最大航程最遠的「全球鷹」（Global Hawk）、中型無人機「捕食者」（Predator，包括RQ與MQ系列）、輕型無人機RQ-7A「影子」（Shadow）、小型無人機「微星」（Micro STAR）等等。

共軍大型無人機包括：彩虹-7（CH-7）、神鵰無人機、翔龍無人機、暗劍無人機、翼龍-II。中型無人機包括：彩虹-4（CH-4）、彩虹-5（CH-5）、風影無人機、雲影無人機、BZK005無人機。小型無人機則在陸海空軍都有裝備。

鑒於大型無人機的缺陷，2019年波音和澳大利亞政府合作推出了無人的「忠誠僚機」（Loyal Wingman）概念，就是採人工智慧技術，按照預設程式自主飛行、並能夠配合有人機行動，具備很強的態勢偵知能力。

有人機與無人機的協同作戰

以美國開發中的XQ-58A無人驗證機，作為澳大利亞空軍F/A-18E/F戰鬥機和F/A-18G電子戰飛機等進行編隊，並成為其「忠誠僚機」，但不清楚有人機與無人機協同作戰的具體參數。

使用高級無人機充當僚機，既可降低有人機與飛行員的使用頻率和成本，又可發揮無人機的專長。透過資料鏈的傳輸，忠誠僚機可與其它戰機即時共用情報。此外在空戰中，忠誠僚機可充當有人機的前鋒，在高威脅區執行偵察與打擊任務。

按照波音公司的設計，一架有人機可配備4至6架忠誠僚機。在接敵階段，無人機接受有人機的指揮前去迎戰，必要時可進行角色互換。

在「有人長機-無人僚機」作戰模式驗證成熟後，未來更可能向「無人長機-無人僚機」邁進，可能改變傳統空戰樣式。在2021年10月份的珠海航展中，雙座的殲-20與隱身的「攻擊-11」無人機擺在同個展區，或許可以說明未來攻擊-11可以成為雙座殲-20的忠誠僚機、並進行協同作戰。殲-20將會成為有人機與無人機（數目不詳）編隊的長機，去指揮周邊的攻擊-11無人機進行作戰。

蜂群無人機群編隊作戰

和已接近實戰的大型隱身無人機比較起來，小型「蜂群化」（UAV Cluster）無人機的發展卻相當遲緩。但從某種角度來看，「蜂群無人機」早已服役。

蜂群無人機和大中型無人機的區別在於其自主性與智慧性：蜂群無人機必須具備資訊同步、自主駕駛、自主判斷和自主打擊能力，長機只需要設定攻擊目標，這些無人機就能自主發動攻擊。如果蜂群無人機不具備自主性與智慧性，那就變成自殺無人機了。

就目前來看，蜂群無人機需要人工智慧的植入，才能推動蜂群無人機的發展。世界大國莫不鑽研人工智慧，更重要的是，每架蜂群無人機的成本極低，例如「小精靈」（Gremlins）無人機價格不過1.5萬美元，在不久的未來，我們將可看到智慧型蜂群無人機戰鬥。特別在當前美中兩國激烈的競爭環境之中，有人機之間的戰鬥將可能導致戰爭，而廉價的無人機戰鬥就越發顯得可能。

蜂群無人機的難點：回收

無人機空中回收釋放是指有人母機（例如運輸機）攜帶無人機，使無人機在空中脫離與母機的機械連接開始執行任務，並且在任務完成後在空中與其重新連接起來。

目前無人機釋放回收技術只能在地面進行多架無人機釋放與回收，釋放無人機還比較容易，回收就難了。在空中只能回收單架無人機，而且局限在直升機回收與釋放，現在美中俄著手以運輸機為載體回收無人機。

比較常見的無人機回收包括滑跑降落回收、傘降回收、撞網回收、橫式撞線回收與繩鉤回收，但這些方案不適用空中多架次無人機的回收與釋放（如下表所示）。

常見的無人機回收包括滑跑降落回收、傘降回收、撞網回收、橫式撞線回收與繩鉤回收，但這些方案不適用空中多架次無人機的回收與釋放。

美軍於今年10月29日試驗1架「小精靈」無人機，在空中被1架C-130運輸機伸出去的機械臂對接收回機艙內，並經過24小時維護後再次派出，可迴圈使用20次以上；剩下來的問題是提升回收速度。

如何反制蜂群無人機？

雖然蜂群無人機具有智慧化、自主化、數量多、小型化、低成本等優勢，但其缺點也顯而易見，例如防護力差、機動力弱、「蜜蜂」之間數據交換過於頻繁可能洩密等問題。可針對蜂群無人機的弱點採取反制措施。

1.提升偵測效能。當前超寬頻成像雷達、主動/被動陣列雷達、電視攝像、紅外線和磁力感測器、甚至於是地面觀測站等，可探測蜂群無人機外形、聲音、紅外線等情報。

2.軟殺：摧毀蜂群系統節點。針對蜂群節點進行電磁干擾、壓制及欺騙、切斷或擾亂蜂群無人機導航、個體之間及與控制中心的傳輸鏈，也可向蜂群指揮控制系統注入病毒，進而俘獲或使其自毀。

3.硬殺：摧毀蜂群指管系統的節點，或運用雷射或微波或粒子束武器、彈道導彈摧毀維持無人機運作的通信衛星和導航衛星、地面控制站、通信中繼和指揮所等關鍵節點，並對有人機與無人機基地、陸地、海洋實施打擊，搗毀蜂巢。

4.集群對抗集群。發揮集群作戰的優勢，實施無人機前出偵察，並配合無人機的電磁對抗、自殺式集群攔截和常規防空作戰，增強對蜂群的攔截能力。

軟殺方式可能浪費時間，特別是干擾無人機與地面站通信使無人機失效。因為未來的無人機智慧化程度將越來越高，「人」的因素不斷減弱。同時，電子欺騙能力增強，無人機集群通信擴頻、跳頻的廣泛使用，電子作戰最終將會達到動態平衡狀態，很難出現某方壓倒性的優勢。

看起來，硬殺才是硬道理！國防部戰規司提出「科技與火力取代人力」之際，不可忽視空軍無人機與海軍無人艇和無人潛艦的發展。這不但可以節約兵力、發展技術、更是不對稱作戰的重要組成。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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