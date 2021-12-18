公投案投票前夕，竟然有人在報紙頭版刊登侯友宜過去曾說過的話，「沒有核安就沒有核電」。藉此宣傳反對重啟核四，侯友宜罕見動怒：「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎，真不可取！」廣告主背後的綠色和平組織則回應，沒有移花接木這回事，只是一個新北市民的想法。

侯友宜指的就僅僅是仿冒他筆跡、歪曲他原意的個案嗎？民進黨從上到下，從總統到小鱉三，哪一個不在移花接木、哪一個不是混淆視聽？禁止｢萊豬｣說成｢美豬｣；「三接遷址」改成「停建三接」，這是總統臉書上明擺著的，侯友宜不可能｢明足以察秋毫之末，而不見輿薪｣。大姊做鞋、小妹有樣，大家跟著抄襲就對了，民進黨主政之下，政府是最大的詐騙集團。

投票前日還有民眾談論，說政府怎麼可以放萊豬進來給我們吃呢？明天一定要給它投｢不同意｣。哇咧哩！老百姓已經被政府瞞天過海的詐騙術語洗腦，他們的目的達到了。

要打破民眾的迷思，投票前務必明確告知長輩，投｢四個同意｣就對了！

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