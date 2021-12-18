1218公投前夕，蔡英文總統臉書將「反萊豬進口」扭曲成「禁止美豬進口」，把「三接遷址」案竄改為「停建三接」， 根本帶頭欺騙人民，政府應以誠信、中立為基礎，貴為總統不是應該明白說清楚「公投」本意的重要性，而非只想著要贏，卻騙人民。

數位時代光要辨別資訊傳遞的真假，已是件頭疼的事，根據美國媒體統計資料，就連美國前總統川普執政4年就說謊達3萬多次，如今，蔡總統掌握行政資源，更利用社群媒體傳播錯誤訊息，公然扭曲事實，為人父母們，真不知怎麼告訴下一代誠實的重要性，網路上有段笑話：美國華盛頓總統為什麼敢誠實承認櫻桃樹是他砍的，是因為他手上還拿著斧頭，如果換他父親手上拿著斧頭，華盛頓早就說謊賴給別人了。

政府是政府，黨派歸黨派，既然為公務員身分，行政中立是不變原則，銓敘部早在去年二月，發出通函規定公務人員「不得動用行政資源、利用職務關係、使用職銜名器，支持或反對特定公民投票案」，然，行政院自創政府為公投「法定當然反方」名詞，所以不受行政中立的規範；若貫行黨國一體思維，那民進黨政府與解嚴前的國民黨政府或共產黨治國有何差異？

民進黨1986年不惜衝撞體制，犧牲小我，不就是為了踐行民主，建立公平、透明、公開的行政體制；前人種樹，後人乘涼，現在的政客們不斷操弄政治，褻瀆法律不依法行政，有一日必讓人民失去對政府信賴感，羞辱所有政治先進們留下的民主可貴。

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