兩位擁有博士學位的美國國際關係及戰略學者，提出以「覆巢、焦土」概念嚇阻中共武力犯台，手段是台灣自行破壞「護國神山」台積電的設備，暫且不論其合理性、可行性，令人警惕的是，在美國的戰略思考、辯論中，台灣利益並不在雷達螢幕上。

「拜習會」後，台海情勢仍然緊繃，美國重要學術期刊持續聚焦如何避免因台灣問題引發美中大戰，「美國陸軍戰爭學院」期刊《參數》（Parameters）冬季刊發表〈遏制亞洲的侵略〉專題，麥金尼與哈里斯合作撰寫「覆巢：嚇阻中共入侵台灣」一文。

他們認為，現行美國策略不足以有效嚇阻中共入侵台灣，他們提出威懾/懲罰策略，並引用中國「覆巢之下無完卵」思維，建議台灣採取「焦土」手段，先破壞「台積電」設備，以說服中國相信就算武統成功，也只會得到毫無價值的台灣，甚至影響未來中國的科技發展，如此中共可能三思，美國也不必承擔軍事干預的風險。

當然這是他們一廂情願的想法，中共如真決定要發動武力犯台，將是不惜一切代價的；而年產值超過4兆新台幣的半導體產業是台灣經濟命脈，其中台積電更是台灣的護國神山，怎麼可能先自廢武功，屈服中共威脅之下。

不討論其學術價值，這篇文章卻是對台灣決策當局的一個警訊，在美國的決策思維及辯論中，台灣的利益及地位何在？甘為美國的代理人，須付出那些代價？台灣對於自身安全掌握了多少自主權？抑或已成為美中博奕的棋子。

陸軍戰爭學院是美國高階軍事教育中重要一環，所刊登的學術文章雖然只是代表作者意見，還是必須經過審核，這也顯示，前任川普總統所說「台灣不過就是一個筆尖」，還真是美國人一般的想法。

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