7、8年前，美國的失業率升高，遊民增多，治安惡化，偷竊搶劫多數是為了錢財。搶匪極大比例是染上毒癮，加上找不到工作，社會福利金又不夠花，便鋌而走險。而最近幾年，由於美國的民主選舉制度，讓川普這類蠻橫自大又缺乏同理心的富豪當上總統之後，美國不再偉大！

川普之流，除了用有色眼光對移民與少數民族之外，2020年在美國大為流行的新冠肺炎，造成數十萬人死亡，川普為了甩鍋，便把這個責任歸罪到中國人身上，說新冠肺炎是「中國細菌」，是中國在實驗室研究出來的「生化武器」。

新冠肺炎爆發以後，美國失業率急遽升高，治安更加惡化。除了為了財物搶劫之外，又增加了「仇恨犯罪」，讓少數民族，尤其是黃皮膚黑頭髮的亞洲人，成為了那些失業的白人與黑人洩憤的對象。

外加最近加州政府，又對金額低於美金950元以下的搶劫，一律輕罪處理，不但不用坐牢，連保釋金一毛錢都不用繳，便能釋放回家。於是一樁樁的40到80人結夥快閃搶劫商店的犯罪案件，如雨後春筍，到處冒出來。家境較為寬裕的華人住宅區，更是成為非裔、西裔入室搶劫的對象。華人無論男女老幼，走在路上也會莫名其妙地遭人隨機搶劫，運氣好只是丟了些財物，倒霉的則是被搶還被打，甚至挨子彈送命。這些搶匪都是不要命的歹徒，出入監獄已經是家常便飯，殺個人更是眼睛都不帶眨一下。

習慣國內良好治安的留學生，以為美國跟國內一樣，半夜一個人上街購物，一個去吃宵夜，瀟灑自如。結果許多留學生，學習未成卻成了異地冤魂，恐怕死的時候，還看不清搶匪的臉就一命嗚呼了。

筆者早年來美國留學，畢業後在美國生活多年，較能理解如何在這個異國打拼又能安全過日子。因此列舉出一些如何保護自己的訣竅，讓國內留學生能平安地來求學，全鬚全尾地回國，或者在異地生根立足。

一、無論洛杉磯、芝加哥、紐約等地，老舊的大學校區附近，治安一向不是太好。除非規定要住校，如果要在校外租屋，最好要選在離開校園有點距離，治安較好的地區。

二、也最重要的，任何時間走出校門或家門，盡可能結伴同行，切忌一個人在天黑時在街上行走，最容易遭到搶匪覬覦。

三、走在路上，不要只顧低頭滑手機，沒有注意四周狀況，讓搶匪逐步靠近，迅速搶走你的手機與包包。

四、現金及信用卡等，盡可能貼身放置，不要放在手提包或背包中，容易被偷被搶。一旦信用卡被偷被搶了，立刻打電話要求銀行停卡。

五、走在路上，盡可能走在照明比較好的地段，別穿在小巷子中給搶匪有機可乘。

六、遇到搶匪搶劫，如果自己沒有武功，還是乖乖交出財物手錶，不要抵抗，不要激怒搶匪，他們只想搶了錢立刻逃之夭夭。

最近發生的幾起華人遭搶的案件，幾乎都是因為被害人一個人踽踽獨行，遭搶劫時，周圍路人多數會選擇袖手旁觀，少有人敢插手救你。所以保護自己的第一步，就是上街必須要找人結夥同行。開車比較安全，但是上下車之前，最好觀察車子四周，是否有可疑人物在旁邊晃悠。

新聞裡每次看到華裔男女遭到非裔用歧視語言辱罵、搧耳光或推打，心中總是感到無比憤恨。美國警察經過佛洛伊德死亡導致全國發動「黑命也是命」之後，對於非裔黑人就有點投鼠忌器，能閃就閃。華裔在美國是極少數民族，政壇上華裔政客更是少數，因此華裔不像猶太裔那樣，在政壇上有極大的影響力，遭受任何歧視，都能找到國會議員幫忙出氣。

在人屋簷下不得不低頭，要在異國求學討生活，得不到美國政府的保護，自己領事館也是愛莫能助，所以就得先學會保護自己，自己命自己救。（作者為自由撰稿者）

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