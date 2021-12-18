馬政府時期為提升台灣整體經濟，於2010年6月29日簽訂《海峽兩岸經濟合作架構協議》（簡稱為ECFA），涵蓋農產、紡織、石化、工具機、機械等各項產品，每年都超過180億美元出口金額，這10年來總共為台灣減少81億美元的出口關稅。

台海詭譎多變的現狀下，民進黨政府頻頻挑動兩岸對立，觸動政治敏感神經，或多或少都讓國人在基本食、衣、住、行所需的經貿往來產生衝擊，去年大陸國台辦發言人馬曉光更表示：「只有維護好兩岸關係和平發展，ECFA才能順利執行。」無奈蔡政府仍依然故我，我行我素，完全把台灣人民集體利益拋諸腦後。

日前大陸國務院發布2022年關稅調整方案中，提到《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）將繼續實施協定稅率，可說是「以德報怨」的及時雨，讓這段時間瀰漫著不安與擔憂情緒的企業界，終可結束警報。

中國大陸做法超然，高度的格局更是實踐孫中山先生「大同世界」理想，在大可修理台灣的狀況下，選擇了輕輕放下，著實把兩岸同胞共同利益放在首位，反觀蔡英文們是不是基於大陸一定會照顧台灣民眾，乾脆無底限破壞兩岸關係？

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