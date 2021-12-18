一個演藝圈的名男歌手，一個識人不明的女文青，一篇極盡委屈、道盡心酸、數盡缺失的文章，奇怪地，竟在網路上喧騰起來，在我臉書的同溫層中，反響竟遠大於高嘉瑜的事件。

從文章看來，這位風靡一時的男歌手，是地地道道的「渣男」無疑，而女文青的遭際，也不無令人同情之處。但清官難斷家務事，其中的曲折，旁人霧裡觀花，恐怕也難以據一面之辭論定。

但是，一個弱女子，一個壞男人，顯然是弱女子是較易搏得同情的，是以相關評論皆是一面傾倒。其實，我倒還真想聽一聽男歌手的解說。

隱忍已久的委屈，當然有不得不傾吐的需求，但所傾吐的，是片面或全面？這就很難評定了。但我始終不太了解，壞男人的壞，顯然已經不是一天兩天的事了，為何要隱忍？又為何後來不願隱忍了？

八卦人人愛聽，人人愛講，尤其是名人八卦，總是引惹出遍天漫地的橫飛口沫，真情實相，或許就因此而被淹滅了。

眾人皆稱許女文青的筆鋒，可能是因為對文風的好惡各有不同，我是不附和眾說的。其實，八卦的流傳，原不在於文筆是如何打動人心，而是在於內容的驚聳人心，就是女文青文情平平，料想聳動力仍然是石破天驚的。

我聽過這位男歌手的名字，但他的歌我是一首都不會唱的；我沒聽聞過這位女文青的名姓，更不曉得他們當初是如何相識、相戀，進而婚媾的。好聽的歌我就聽，從不去管唱歌的人是誰、是何品行。

只是很訝異，尋常可見的男女情愛糾葛、婚姻波折，居然勞動許多名家、寫手，紛然而論之。「八卦」果然與易經的八卦一樣，總是充滿了令人不由自主去相信的神秘力量。

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