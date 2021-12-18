四大公投登場，藍綠陣營投票前全力催票，投票率不如預期，給了兩黨當頭棒喝。原本應該是人民自主表達意見的公民投票，在執政黨全力與民意對抗之下，操作成藍綠政治對決，更是民主政治最壞示範。

回顧蔡政府這段期間的言行，令人匪夷所思。首先，執政黨挾龐大資源要求行政部門動員，完全無視行政中立規範，儘管政府有宣達政策的權利，但動用國家資源配合，連行政專機也拿來當成跑攤工具，和人民對抗，原來這就是蔡英文一再掛在口中的謙卑。

再者，蔡政府高喊打擊假訊息，竟放任農委會主委陳吉仲將萊劑比為動物的健康食品，更帶頭以「反萊豬」就是「反美豬」做為府院黨反公投宣講的主軸；還移花接木把「珍愛藻礁」說成是「停建三接」，企圖混淆視聽，醜化正方意見。蔡英文當初說用最謙卑心情，盼國人體諒萊豬進口，顯然就是假訊息。

更有甚者，蔡英文揚言沒有三接就要多燒500萬噸煤，恐嚇人民可能要用肺換藻礁；而反對美豬進口，就會讓世界對我們喪失信心，無法加入CPTPP，影響經貿和外交；行政院長蘇貞昌更打出「抗中保台」牌，指公投結果影響台灣前途。其實除公投綁大選之外，其他食安、環保、能源的民生議題，與對岸何干？蔡英文過去所說「做強者的要謙卑」，到頭來竟是威脅人民。

公民投票是民意的直接表達，執政者理應以最謙卑的心態來傾聽人民的聲音，民進黨卻仗著最會搞選舉花樣，把公民投票當成政權保衛戰，製造人民對立。民進黨動用國家機器和納稅人血汗錢拚命動員，結果不但自毀形象，投票率還奇低，年輕人也沒出來投票，其實民進黨也是輸家。