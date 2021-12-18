今年中共中央經濟工作會議，罕見主動示警大陸經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。不久前大陸國務院總理李克強出席上海一場座談會，也提出今年大陸發展遇到的新挑戰，遠遠超出預期，未來經濟恐將面對更大的下行風險。在在凸顯大陸經濟相當嚴峻。

找出經濟成長新動能

今年下半年以來，隨著基期效應消失，疫情反覆與眾多加強監管措施帶來的不確定性，大陸經濟成長明顯減速。第一季經濟成長率還有18.3%，第二季卻下滑到7.9%，第三季更掉至4.9%。雖然相較其他先進與新興市場國家依然十分亮眼，但對照自身的成長軌跡，增速明顯下滑，亦是不爭的事實。

而為應對經濟下行情勢，大陸從中央部會到地方政府，紛紛推出政策組合拳。比如財政部為穩住投資，加大力道發行地方政府專項債，積極投入基礎設施建設。光是10月發行額度就高達6441億人民幣，足足是1到10月平均的1.6倍。隨後各地陸續傳出，房地產貸款限制可有條件鬆綁。人行更大動作全面降準與定向降息，釋出超過1.2兆人民幣的長期資金，就是想刺激消費與投資，避免經濟進一步下滑，可看出大陸穩增長的強烈企圖心。

不過，對面臨中長期經濟結構調整的大陸來說，任何決策都得考慮長遠，不能陷入慣性思維與短期迷思。也就是說，不管是供需與城鄉區域結構調整，或是產業升級轉型，都需要融入更多的新元素或新模式，才能快速將經濟拉出短期泥淖，並朝中長期方向邁進。求穩顯然還不夠，還必須深入思考如何在穩中求變，找出經濟成長新動能。

舉例來說，這一、兩年來因疫情因素而加速發展的數位經濟，在5G、雲端、物聯網等網路項目帶動下，已經逐漸開枝散葉、茁壯成為引領經濟成長的重要引擎。根據中國信息通信研究院統計，2020 年大陸數位經濟規模達39.2兆人民幣，不僅較2005年2.6兆成長超過10倍，占GDP比重更是從2005年14%大幅成長到2020年38.6%。對比之下，2020年大陸整體製造業占GDP比重，在結構加速調整下，下滑到只剩37.8%。顯見數位經濟這種新業態（融合製造與服務），已逐漸取代過去傳統產業角色，成為大陸經濟成長的新主流。

從這個角度來看，北京現時更應該思考的是，如何維持甚至找出更具彈性與靈活性的產業政策，鼓勵企業創新，讓更多新業態與新模式，可以大鳴大放，而非反向限縮如網路或線上平台等特定產業發展。比如近來為強化反壟斷並防止資本無序擴張，北京開始加強網路平台監管。從網路巨獸阿里巴巴及騰訊，到線上教育平台的新東方與高途，再到線上遊戲的市井小民，無一不受到影響，也引發寒蟬效應。換言之，這種為了求穩而加強網路監管、反壟斷的做法，可能需要適時調整。畢竟網路本身是數位經濟發展的根本所在，過度扼殺只會帶來反效果。

對中小企業加大支持

另一方面，北京可能也須留意中小企業發展，加大力道支持。因為中小企業才是支撐大陸經濟的關鍵要角，貢獻經濟比重超過6成，但短期經濟下滑，受到衝擊最大的往往都是中小企業，而非大企業。儘管在這次中央經濟工作會議中，已明令金融機構須加大對實體經濟特別是中小企業的資金援助，然實際情況通常是上有政策、下有對策。中小企業囿於財務體質與信用狀況普遍較差，即使政策大力放水，但在雨天收傘的大前提下，銀行更會傾向回歸授信本質，嚴加審核、減少放貸，政策效益自然也難以彰顯。

因此，為真正達到促進中小企業融資「增量、降價、擴面」的政策目的，在支持中小企業的政策上，或許除了開閘放水、釋出資金等短期救急作法外，更應該站在中長期角度，思考如何求新求變，從根本上去提升中小企業體質。比如端出政策牛肉、協助中小企業加快數位轉型步伐，或是結合數位經濟模式，引導中小企業創新、開發出新營運模式等，都是具體可行做法。俗話說的好，與其直接給魚，不如給支釣竿。扶持中小企業，何嘗不是如此。

目前看來，基於經濟增長考量，明年大陸主旋律應該還是不脫「穩」這個字。只是，站在中長期經濟結構調整角度，不管是數位經濟或中小企業發展，都還需在「穩」的主旋律下求變。畢竟應該看的不是當下，而是更長遠的未來。