1218四項公投結果，跌破眾人眼鏡，四項公投案的不同意票數，都大於同意票數，連最多民意支持的「反萊豬公投」，開票都能開出完全顛倒的情況！

四項公投投票率低，早在2019年6月，民進黨主導《公投法》修法，將公投綁大選閹割之時，民進黨就知道會出現這樣的結果。所以，民進黨面對四項公投案的策略，是集中火力強攻核四公投，並透過民意反對核四重啟，帶動其他三項公投案衝高不同意票數。

簡單說，民進黨所設定的戰略目標，不僅是四項公投的同意票數跨不過門檻不通過，還要四項公投案的不同意票數，完全壓過同意票數！所以，民進黨府院黨高層及所有公職民代，砸下龐大人力、物力及財力，舉辦數千場公投說明會。從投票結果證明，民進黨策略確實奏效，四項公投開票結果，不同意票數都大於同意票數。

民進黨為何要這樣操作，主要基於三大原因：第一，中間選民投票率低；第二，民進黨的基本盤大於國民黨：第三，看不起國民黨的公投動員能力。這次投票率低，主要原因是有獨立判斷的知識選民及中間選民，出門投票的比例相當低，在這樣的情況下，就給了民進黨機會，因為在政黨支持度上，民進黨約有28％，國民黨僅有18％，光是雙方都催出基本盤鐵票群投下同意或不同意票，民進黨就可贏國民黨10％；換言之，當公投被民進黨操作成政黨對決，國民黨又得不到中間選民奧援，老實說已未戰先敗。

另外，民進黨真的太瞭解國民黨了，國民黨的動員能力，基本上是建立在公職人員選舉上，因為「候選人」要當選，所以候選人才會花資源去動員。這次的公投沒有綁大選，也就是沒有候選人動員，國民黨高層就算喊到沙啞，基層根本沒有人花資源去動員支持者投票，大家都是做做樣子，交代中央了事。

此外，國民黨公投策略搖擺，加上黨內一人一把號、各吹各的調，不僅削弱藍營支持者的投票意願，也無法爭取到中間選民的認同，讓整個公投氣勢由盛轉衰，最終更以慘敗收場。反觀民進黨，上從蔡英文、賴清德、蘇貞昌，到各縣市首長及立委民代，都把這場公投當成自己的選舉在選，原本規劃的300場公投說明會，因為反應熱烈，更加碼暴增7倍到2100場。

或許您很討厭民進黨，但您不能不佩服民進黨的凝聚力與動員能力，原本一面倒、穩輸的盤，竟然可以在1個半月的時間逆轉勝！公投結果出爐後，民進黨府院黨高層樂翻天，並對外定調，台灣人民選擇了一條正確的道路，台灣人民大勝利。但是，民進黨大勝公投的結果，實際上是讓人民吃萊豬、公投打入鐵籠、藻礁生態破壞，缺電恐成日常，都讓台灣人民徹徹底底的輸了。

從公投開票結果可以發現，國民黨或許已經弱到不行，對民進黨已無法發揮監督制衡的作用，惟若民進黨天真地認為，公投大勝的結果可以更肆無忌憚的亂搞，那明（2022）年底的地方選舉，知識選民、中間選民、年輕選民都將傾巢而出，屆時可能就是教訓民進黨的時刻了！（作者為政治觀察者）

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