「我們要做到反『台獨』不反台灣」。這是大陸國台辦發言人馬曉光最近對大陸網民提出的一點「希望」。2016年蔡英文剛上台時，國台辦還曾斷然否認大陸民間存在反台情緒。如今，北京終於認識到隨著統「獨」鬥爭愈演愈烈，大陸民間的反台情緒也日益高漲，必須適時出面引導，否則可能危及祖國和平統一大業。不過，如果大陸謀求的是心靈契合式的高質量統一，民間「不反台灣」恐怕還不夠，「愛台灣」才能真正拉近兩岸的距離，只是何其難也。

經濟繁榮、社會昌明、人民彬彬有禮、中華文化薪火相傳…。曾幾何時，大陸民間對同文同種的台灣相當稱羨，也很有親近感。隨著馬政府時期兩岸持續擴大交流，《台灣最美的風景是人》成為暢銷書，大陸社會的「台灣熱」一度達到沸點。可惜好景不長，太陽花學運後，不僅兩岸官方關係受阻，民間也開始相看兩厭。民進黨再上台後，兩岸政府間互動徹底停擺，台灣社會的仇陸激情與大陸民間的反台情緒相互激蕩，令兩岸關係雪上加霜。

於是乎，一邊是大陸高層一再宣示「兩岸一家親」，另一邊卻是部分大陸網民不認同兩岸人民是同胞，對和平統一也沒有信心。有位大陸網友曾給我來信，堅信他從一些台灣政論節目瞭解的才是真實的台灣，甚至宣稱「越瞭解真實的台灣，越仇視台灣人！親美舔日，民族敗類！」據我所知，這種偏激的觀點具有一定的代表性。或許是感受到了網路上的氛圍，國台辦只倡議「不反台灣」，不敢奢望「愛台灣」。

毋庸諱言，兩岸民間在一些政治議題上意見不一，民調也在在顯示抗中拒統，維持現狀在台灣仍有相當的民意基礎，這令一些大陸網民很是失望和憤怒。但台灣曾被日本殖民50年，1949年後兩岸人民又長期隔絕，國民黨和民進黨執政時期先後推動「反共」和「反中」教育，台灣人民的認同被人為扭曲等也是不爭的事實。因此，身為「知台派」的習近平早就指出，「台灣同胞因自己的歷史遭遇和社會環境，有著自己特定的心態，包括特殊的歷史悲情心結，有著強烈的當家作主出頭天的意識，珍視台灣現行的社會制度和生活方式，希望過上安寧幸福的生活。」

由此可見，無論是台灣民意對「一國兩制」有疑慮，還是對自由民主有堅守，這種心情應該得到大陸的體諒。中共要做的是努力化解疑慮，讓台灣人民瞭解大陸才是真愛台灣，民進黨口口聲聲「愛台」，實際上是在害台。然而，一些大陸網民反其道而行之，一言不合便惡語相向，甚至以獵巫為樂趣。東奧期間小S「國手」一詞招致一些大陸網民口誅筆伐，國台辦不得不出面澄清，官媒也罕見地提醒情緒激動的網友別讓真「台獨」坐收漁翁之利。這大概是「不反台灣」一說的伏筆。

當然，兩岸民間交惡責任不全在大陸。國台辦此番也給台灣網民提了「希望」，那就是「衝破民進黨當局和外部勢力相勾連的屏障，不要怕打壓，不要怕刪號，勇敢地發出擁護兩岸關係和平發展的理性聲音來」。如果兩岸的網民能夠推己及人，將心比心，大陸愛台灣，台灣也愛大陸，心靈契合就不遠了，和平統一也就近了。