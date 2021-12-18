春節7+7+7專案於12月14日正式上路，上路之前輿論普遍看衰其阻擋變種病毒的能力，認為極可能又是3+11的翻版。果不其然，剛上路一天就在防疫旅館中檢出病例，兩天就出現疑似多點感染爆發。出師不利的結果，7+7+7專案是不是有檢討的必要，成為關注的焦點。

感染個案發生在政策上路的第二天，說明個案的發生根本不是因為7天防疫旅館時間太短。而是關口根本沒攔病毒，直接利用防疫旅館協助攔阻病毒，防疫旅館出現病例是很正常的事。要病例一個都進不了防疫旅館，必須關口有充分的攔阻能力，只可惜台灣的關口根本不具備這種能力，是利用民間的防疫旅館來幫政府擔責任，出問題時背黑鍋的。

指揮中心如果能在關口擋住病毒，根本連7天防疫旅館都不需要，旅客可以直接回家自主健康管理。防疫旅館的病毒是關口縱放的，不是在防疫旅館內滲漏的，要檢討的是指揮中心，不是防疫旅館。

海關的檢疫作為僅在查核極可能造假的二劑疫苗證明、健康申報表、及3日內的陰性核酸證明，就讓入關。對於自己該做的主動查核「唾液篩查」，卻必須要兩天後才能在防疫旅館內得到結果，這就是防疫旅館開張一天就發現病例的原因。根本是把有問題的病例直接推到防疫旅館過個水，發現陽性再轉送集中檢疫所或醫院隔離。這也不能叫過水，是把全台灣防疫旅館都拖下水。唾液篩查不願意在機場等出結果，再決定旅客的動向，合理的推想是為了保全桃園市長鄭文燦，全台灣都為桃園墊背。

桃園市政府如果能感恩其他縣市所作的犧牲，可以自行購買抗病毒預防用藥，發送給做完唾篩回去等結果的民眾，幫助政府建構第三條檢疫防線。三道邊防絕對勝過只用7天的防疫旅館，也能盡到不「與鄰為壑」的道德高度，對鄭文燦的前途絕對有利。

如果在防疫旅館內出現交互感染，就是百分之百的防疫旅館管理失誤。防疫旅館本來就是設備不全的隔離場所，倚仗的空間隔離，只要管理能要求到嚴格遵守人與人的安全距離就可以減少感染的風險。因為是以既有旅館來充數，硬體設備以維持現狀為原則，強調的是管理補強。

防疫旅館業務不是今天才有，已經運行了兩年，都沒有發生防疫旅館內重大感染爆發。例行的查核由地方政府執行，不是中央，更不是中央委託的感染管制學會，早就已經查到爛了，包括空調系統也都在查核的範圍內。不要再把過錯都推到防疫旅館，當成關口缺失的替罪羊，問題的源頭是關口大量縱放病例，遇到防疫旅館的管理極限就很容易交叉感染。

台灣的關口以前只靠著禁止入境來擋病毒，根本忽略要自己建構擋病毒的能力。當開放成為全球趨勢的時候，不能只憑阻擋的老把戲來把關，政府就該有新的檢疫對策，才可既能有效阻擋病毒，又不會有扼殺經濟的風險，是需要政府有些前瞻的智慧。遇事就往合作夥伴身上推，等於是背後插刀，更是要不得。

（作者為中華民國防疫學會理事長）