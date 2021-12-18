公投之前，我曾寫過一篇短文〈凝視你的孩子吧！〉，其目的即是召喚人性，讓每一個被政治狂熱口號動員的人，被政治語言喊昏了的頭腦，請回過頭，看看自己的身邊，看看自己的孩子，因為，政治是用來演的，口號是用來喊的，唯有自己的生活，自己的孩子是真的。農民都不願意讓豬吃瘦肉精，你怎麼忍心讓你的孩子吃瘦肉精？

這只是一個常識性的說法。但它足以檢視台灣政治的「溫度」，是冷血的政治宣傳強？還是人性的溫度更強？現在，結果出來了，台灣變成全世界，第一個讓孩子吃下豬都不能吃的瘦肉精的地方，而且是通過公民投票。

公民要這麼決定，台灣是這個水平，那就是台灣的共業。大家沒話說。

然而，真正讓人感到有意思的是：投票之前民進黨的宣傳竟然是：「如果不開放萊豬，美國會不高與，台灣就不能加入國際組織。」明明歐盟與其他國家都拒絕過了，且經過談判，定下雙方都同意的標準，但台灣就是談判都不用，直接跪倒，並用以恐嚇人民說：「如果萊豬不通過，美國不保護台灣，中共就來了。」

邏輯於是變成：因為抗中，要吃萊豬；若反萊豬，就是親中。為了美國，讓孩子吃瘦肉精都沒關係。

本來是內政的食安問題公投，最後，被民進黨操作成統獨問題的對決，於是，敵我對立的氛圍出來了，陣營分化的全面開戰開始了。對孩子最後該不該吃瘦肉精的良知問題，完全被擱一邊。

我無意於討論藍綠陣營的操作策略，例如藍營該先炒一個議題（如萊豬），再論及其他三個議題；或綠營善用全面不同意，動員基本盤的造勢活動等，而是想從民眾的角度看。綠營民眾竟如此易於被抗中、反中、親美、懼美的情緒動員，並且如響斯應到這麼誇張的地步，連根本的食安、孩子的健康都可以犧牲，乃至分辨謊言的能力都沒有，然後投出這樣的結果，這才是讓人訝然的地方。

也就是說，原本正常的公投，應是對某一個公共政策的全民公決，所以4個公投，最好的結果是有不同的結果，有的過，有的不過。是的，萊豬、核四、落礁、公投綁大選，有不同的考慮，影響不同層面的人，應有不同結果，那代表公民對政策的冷靜判斷。然而，在綠藍都操作全同意或全不同意的模式下，整個被另一個更政治性的「抗中親美」糊掉了。為了「抗中親美」，一切科學的分析、健康的原則、兒童的食安，都消失了。

這樣的思維方式，才是讓人思之極恐的地方。因為，台灣人的主體性，台灣命運的主體性，都消失了，一切只是依賴，看美國老大哥的臉色行事，連叫你吃毒豬，都照吃不誤，還公投同意。真是太可悲了。

看完開票結果，我只有一句話想問：請問各縣市首長，你要不要讓萊豬進入你轄下的校園？你要不要讓下一代吃瘦肉精？你要不要守護下一代的健康？

跟高端疫苗一樣，你可以喊著「愛台灣，打高端」，自己去打國外疫苗，現在請你告訴我們，你是不是要自己吃台灣豬，讓萊豬進校園？這是最後的底限！

（作者為作家）