1218公投投票結果，4案均未過關，正方全面落敗，國民黨慘敗，但民進黨也不算勝利，如果有勝利者，就是中間選民，台灣社會走上「無色覺醒」之路。為什麼說民進黨不算勝利呢？

國民黨慘敗民進黨未勝

民進黨動員國家機器與公帑，全黨瘋狂催票，把公投打成大鯨魚對小蝦米的戰爭，雖然讓反方全面領先，擊潰正方的攻勢，但投票率低，顯示動員並未奏效。2020大選中間選民選擇了民進黨，4大公投卻對民進黨不買單，可見中間選民有自己的判斷，由中間選民決定政治人物沉浮的格局已經成形。

中間選民為什麼2020選擇蔡英文，4大公投卻不買單呢？答案要從台灣70年政治發展脈絡中尋找。回顧台灣政治發展過程，由威權到民主，是由三股力量促成的，第一是自由主義思想，胡適、雷震、陶百川、胡佛等人，代代相傳和威權抗衡，努力宣揚思想自由、學術自由、政治開放，媒體也對啟迪民智做出了貢獻。

第二股力量是台灣本土意識，「台灣人出頭天」意識結合胡適帶來的自由主義思想後，得到了更強大的推力。權力圈外的外省人和本省人都希望爭取政治權力，但族群意識更簡單直白地鼓動本省籍民眾的怨氣，黨外運動沛然崛起。

第三股力量是社會運動，隨著教育普及社會發展，民眾的權力意識逐漸覺醒，勞工、環保等社運團體，成為提出議題帶領社會前進的新力量。

回顧政治運動史，第一波是保釣，對當時的威權政府造成極大衝擊。接著出現黨外運動，1979年爆發美麗島事件，施明德、呂秀蓮等人被捕入獄。1986年民進黨成立，接下來是一連串的衝撞抗爭，國會裡打成一團，街頭群眾怒吼，鄭南榕更為了堅持百分之百的言論自由自焚而亡。在三股力量的推動下，威權政體逐漸轉型，台灣一步步實現了民主改革。從鎮壓肅殺走到百花齊放，過程萬分艱難，積累了多少人的血淚始得成功。

時至今日，台灣民主卻已經變質，是非混淆、靈魂虛無，不但看不到當年先賢們的純樸真摯，民進黨掛著民主進步的招牌，卻成為踐踏民主、扼殺自由的權力怪獸。這頭怪獸擅長用「抗中保台」話術洗腦民眾，煽動族群與兩岸仇視，炒作台灣意識偷渡台獨，其實所作所為，不是為了什麼民主自由理念，也未必真心台獨，而是為了無限擴大及延續自己的權力。

中間選民不甩兩黨動員

在民進黨操弄下，台灣意識極度擴張，成了民進黨情緒綁架人民的工具。批評民進黨就被抹紅成中共同路人，暗中豢養網軍帶風向，社會失去了理性討論的冷靜空間，因為民進黨不希望大家冷靜，一冷靜就會察覺民進黨政府的施政空洞與陰狠霸道。黨產會抄家奪產、促轉會成為「東廠」、中天電視52台被關、綠媒壟斷輿論、公投權被關鳥籠，哪個民主國家會做出這些事？這些作為和過去的威權統治有什麼不一樣？差只差在手法升級，懂得用文青語言和網軍攻勢包裝獨霸和貪婪，用台灣意識和「芒果乾」綁定民眾的選票。

民進黨把4大公投炒作成抗中保台之戰，正說明了自己的心虛，才會硬不講理顛倒黑白，甚至變造公投主題以刺激民眾亡國感。但公投不該是藍綠的戰爭，更不是台灣和大陸的戰爭，而是人民與民進黨政府的戰爭。

民進黨以為靠著賞官位給資源可以收編社運團體與小綠政黨，但這次的公投，仍有環保團體意志堅定，綠色小黨時代力量主張3好1壞，也是獨立思考後的決定，說明民進黨不能小看人民，更不能小看社會集結出來的反彈力道。這次4大公投迅速成案，就說明民進黨抗中保台符咒被看破手腳，人民的腦子漸漸清醒，看出來民進黨政權是權力怪獸，人民開始覺醒。

這隻權力怪獸偷走了公投，蠶食著累積70年的民主果實，根本是人民的敵人，難怪這次投票拚命動員也只動員了基本盤，中間選民並不買單。以後的選舉，誰能從基本盤出發，抓住中間選民的心，誰就是贏家，這是非常清楚的趨勢。