中科院的工作人員日益增多，最先產生的是有眷員工的居住難題。三所同仁單秉祥等發起，在佳安村附近購地蓋屋，前來找我。我一口答應幫忙，承諾地皮購妥後，即赴中興新村省政府社會處，商洽提供100戶國民住宅貸款。

當時一戶住宅貸款5萬元，可蓋一戶約50坪（約165平方公尺）房屋。後來社會處提供了100戶500萬元貸款，有20多戶同仁申蓋了房屋。這是中科院同仁最早的居住聚落，再慢慢擴展為不小的社區。

社區慢慢形成，幼兒園就成為急需。我在台北市南港居住，曾協助中央研究院創辦過幼兒園。正好第三所一位學長的姐姐李傳華女士，是台北市一個社區中頗知名的幼兒園長。我乃前往拜見，執小弟之禮，請求這位李大姐前來佳安村，創辦幼兒園，李大姐慨然同意。

其時石園已有一逸光籃球隊，我報告唐君鉑院長後，把這幼兒園命名為「逸光幼稚園」，並請他的老丈人書畫家桑公竹橋，書題「逸光幼稚園」5個大字，鑲嵌在園門之上。我唯一請求李大姐的是，一定要把這幼稚園辦成台灣省最好的一座，而且要允許佳安村的村民子弟入學。

幾年後，當逸光幼稚園真的得到台灣省最優良幼稚園名號時，李大姐特電話我通報。真是不負所託，我每次到幼稚園，總一再感謝李大姐和園內老師們不懈的辛勞和努力。

佳安村本已有一座石門國民小學，應該算是名校，因為馬英九曾在此校上學；馬先生的令堂大人，曾在石門水庫管理局任職。但民國56年時，馬先生還沒有出道，所以這所國小，也就非常一般。圍牆被颱風吹倒，沒錢修。許多教室陰暗，沒錢裝電燈。

2018年4月28日前總統馬英九28日參加石門國小百年校慶，提及當年往事仍印象深刻。（楊宗灝攝）

正好其時桃園計畫的核反應器興建，來了好些位加拿大的工程師，他們在校門內空草坪地上，捐資修建了一些水泥塑造的動物，學校因之增加了不少生氣。我出面發起同仁等捐助，修好圍牆，教室內裝上日光燈。還有不少同仁的夫人，是台北市知名小學的老師，既搬來佳安村居住，就在石門國小上班多好。小學的問題，乃逐步步向解決。

中科院的對門，有一所泉僑中學，是民國50年代初期自印尼返國華僑興辦的學校，有初中及高中的完全中學。但自從實施省辦高中，縣辦初中以後，泉僑中學的學生人數日漸減少，僅剩下高中的班級，學校的經營，日益困難。唐君鉑院長一直關心院區附近的學校的有關問題，幼稚園有了，國小有了，國中勉強可去龍潭國中，那應該有個說得過去的高中才是。

我乃去拜見泉僑的黃天賜校長，黃校長是梅州市蕉嶺縣的旅印尼華僑，我倆正可以用鄉音交談。要把一個高中辦到像建國中學或台北一女中那樣，絕非一蹴可達。最可靠的是，先加強師資陣容。我就向院內各所比校熟識的同仁，徵詢他們到泉僑中學，擔任數學、物理、化學等各門學科的老師。

這些純義務的同仁，大多安排日間的休假時間前往上課，真是熱誠可嘉。每學期結束後，就請唐院長出面，邀請各老師聚餐嘉勉。這種義助老師法，唐院長離院後，當然又沒有了。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】