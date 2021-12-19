10月末一個陰冷的下午，溜進剛剛落成啟用的中國美術學院良渚校區。

許是剛落成和天氣的原因，整個校園顯得有些凌亂，雖然人來人往，行人似乎都沒什麼生氣。

入行這麼些年，見過張永和不下數十次，但這卻是第一次專程去看他的項目。說來也是奇怪，豆漿叔的名號早在學建築前就已耳聞，行業地位更是如雷貫耳。

但提到豆漿叔，我腦子裡至今沒有一個他的項目給我留下深刻的印象。

中國美術學院良渚校區。（作者提供）

良渚之行有些匆忙，先去了安藤的良渚文化藝術中心、大衛•齊普菲爾德的良渚博物館、Takeaki Nakamoto的美麗洲教堂，美院良渚校區是最後一站。

10月末的杭州，夜晚來得格外早，不到五點，天色已經陰沉。走出校園時，不少區域已經亮起了燈。

平心而論，在校園裡行走對我來說是很享受的。不論是空間、形式、材料，一切都是非常熟悉的味道——就和那些年在教科書上學到的那些經典案例一樣。

但問題是，一切都太經典了，不論是混凝土粗糙的質感、體育館的拱形屋頂、橫向長窗、工廠式的教室。

我算是明白了為什麼豆漿叔的項目我一個也記不住，因為都一致了，無論是材料、形式、空間，就像是一個製造器，源源不斷的往外生產一個個「經典」項目。

我感覺到此刻有一個幽靈，包浩斯的幽靈，在良渚上空遊蕩。

此刻我想起曾經和朋友交流過對安藤忠雄的看法，大家似乎都遵循著一條同樣的路徑：剛學習建築時，安藤彷彿一顆無上的明燈。他的那些存粹的房子，勵志的人生經歷，大家都夢想有朝一日成為安藤。但時間一長，或者是正式入行後，開始明白安藤式的房子不過是溫室裡的花朵，如果你不是安藤，是不會有人給你機會做這樣的建築的。

美院良渚校區也一樣，試想如果不是張永和，另一個沒有豆漿叔行業地位的建築師拿著一個這樣的方案，有被建成的可能嗎？

在已經落成的校區邊上，還有一大堆同樣形式的校園建築正在建設。

走在美院的校園裡，迎面而來一個個青春的面孔，他們在這所國字號的美術學院裡學習美術、設計、創意，但這座單調、乏味、老氣橫秋的校園，實在是有些配不上他們。

（游旭東/北京）

中國美術學院良渚校區。（作者提供）

【徵文啟事】

中國美術學院良渚校區。（作者提供）

中國美術學院良渚校區。（作者提供）

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