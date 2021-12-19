空軍飛行員吳彥霆於107年漢光演習時，駕機撞擊五分山殉職，吳員的父母向空軍司令部提告請求國家賠償，經判賠466萬餘元，空軍表示尊重判決，但仍會對部分敗訴事項上訴，也是戰機失事首度國賠的案例。

空軍為吳彥霆中校在花蓮基地舉辦公祭時，吳中校的母親歷經喪子之痛，仍然勇敢的拿起麥克風，鼓勵所有現場的人，希望大家繼續為國努力，足見她的大是大非。最後會對簿公堂，箇中原因外人無從了解，但從媒體報導可知，是對調查報告的結論有所疑義。

近年來戰機失事率有偏高的趨勢，已經影響青年人當飛行員的意願，今年中正預校空勤預備生錄取成績只要20.5分，為各軍種最低，但是空軍地勤生卻要90.5分，為各軍最高，兩者落差如此大，國防部的說法是因為空勤生體位要求高，但這並不是最重要原因。

大家都知道，飛行的風險高，在軍校苦熬4到10年，期間體位還不可以變化，才可以上飛行線，若中間遭淘汰，改服地勤役，形同宣判死刑，數年心血化為烏有，就算飛出來，還有失事的可能，才會造成地勤擠破頭，空勤無人問津的現象。

隨著未來機隊的擴編，我們需要更多優秀的飛行員，才能擔負日益艱難的戰備任務，無論是飛、地安事件，空軍只有真正面對問題、確實檢討、持續精進，才能重拾國人信心，也才對得起空軍公墓那一排排壯志未酬的年輕英靈們。

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