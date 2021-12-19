投票結果揭曉，藍軍像洩了氣的皮球，憤懣之情瞬間爆發開來，國民黨副秘書長林為洲鞠躬請辭下台，能平息得了藍營心中的悶氣嗎？請辭的為什麼不是國民黨主席？為什麼不是怯戰、避戰、只圖己謀、不顧大義的一方之長？

勢不均、力不敵，一開始這場戰鬥就不被看好，但藍軍爭的是一口氣，希望一位共主能帶領他們往前衝刺，既然雙方都把四大公投看成政黨對決的話。綠營鋪天蓋地、秋風掃落葉般橫掃民間，連牛肉場都出動，藍營卻還在｢尊重民意｣，尊重民進黨創造出來的民意。

｢此處不留爺，大爺投八路｣，這是內戰時國軍最後不得已的選擇，於今，他們轉向白營，｢老蔣不要老毛要｣，聰明的柯P最近內斂許多，他韜光養晦、盡量沖淡｢墨綠｣色彩，但又適時抓住發言權、樹立防疫專家印象，更將矛頭指向蔡英文。

柯文哲把目標定在2024，可能面對的是賴清德、鄭文燦、朱立倫、侯友宜、甚至郭台銘...，他招降納叛、吸納各方人馬，儘管綠營船堅炮利、儘管藍營底蘊猶存，柯P四方游勇，終將會用小米加步槍贏得最後勝利。

藍營已經是獨木難撐，如果沒看清情勢，結合柯文哲勢力，公投一役就是國民黨的終戰。

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