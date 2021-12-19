四大公投結果，綠營仰天狂笑，藍營愁雲慘霧，或有聲音質疑舞弊，甚或搥胸頓足歇斯底里，然而察諸台灣社會的現象，卻是一片寂靜，彷彿沒發生過公投這回事，其實這是近些年來台灣社會集體躺平主義的發酵，如果藍綠政黨持續陷溺惡鬥，台灣恐怕只能坐以待斃。

綠營須切記，這不是一場選戰勝利，更不足以臉上貼金，誤認台灣民意仍站在民進黨這邊，更能毫無顧忌恣意妄為，甚至加大聯美抗中力道，除了誤判美國虛假的情義相挺，更增速讓台灣走向危機，公投數字難看，某些層面其實是反映民意對政黨惡鬥的反感，綠營別將基本盤當作方向盤，否則台灣民意槓桿，終會狠狠給予當頭棒喝。

藍營經此慘敗，只怕內鬥更加嚴峻，若仍執意撻伐所謂戰犯，2022選盤不會是囊中物，2024恐怕還是綠旗飄揚，但顯然國民黨高層尚無覺悟，殊不知台灣民意的躺平主義，相當程度的因素，是源自民意對藍營的深度失望，蘋果只能選擇相較不爛的，如此的市況與賣相，台灣民意能不躺平？

台灣政黨惡鬥20年，整體社會與經濟事實上已躺平20年，30幾年前初入媒體的薪資，都高於這幾年的新進後輩，試問虛胖的所謂經濟數據，對照冷感的年輕族群鬥志，這社會焉有動能往前推進？躺平主義來自對岸社群新詞，然而真正體現在各個階層社會結構，台灣卻是活脫脫的教材，除了是進行式，更令人憂心會是未來式。

公投是嚴肅的社會議題，不該只是政治圖騰，藍大悲綠大喜，都不是好現象，台灣民意最底層的苦悶，更因為這場公投浮現，甚至更明白體現，藍綠政客和人民的距離，幾乎已是兩條平行線，難道台灣政治人物都白目到只能自嗨，渾然不覺你的選民，正在魂飛魄散離你遠去。過去20年，台灣社會被政黨惡鬥弄到有魂無體，如今靈魂卻逐漸潰散，躺平主義只是較持平的形容。

這場公投很難成敗論英雄，因為根本沒有贏家，反倒是台灣社會輸到脫褲，萊豬項目就是明證，提醒政治人物打醒腦袋，先搞懂真正的民意，才能抓到重點與方向，否則躺平主義將更具體擴散，對台灣任何競爭力都是創傷，尤其攸關台灣未來的兩岸關係，綠營更不應拿公投當鍋鏟，繼續開大火熱炒，直到砸鍋。

這場公投，讓台灣社會躺平主義攤在陽光下，不應讓它真的變成悲劇，喚起民間力量的覺醒，激盪年輕族群的動能，絕不能靠意識形態操作，選舉是一時的，今天太陽雖然照樣升起，但雲層下的台灣社會，仍籠罩在沉沉陰霾，政治人物此刻最不該的，就是各自慶功或責難，而是正視台灣社會被你們製造的躺平主義，容不得政客持續扮演魑魅魍魎，別逼憨厚沉睡的民意反撲。

（作者為資深媒體人）

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