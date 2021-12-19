唐代大詩人李商隱千古名句：相見時難別亦難，東風無力百花殘，用在男女情愛上，主權國家內不能化解的價值分歧，何嘗不是如此糾葛？與其長痛、各自不歡，不如尋長遠之計，大破大立。

位於中歐的捷克與斯洛伐克，二戰後被迫成為一個國家，但這個國家南北差異很大，民族、歷史、語言、產業、價值理念均有所不同，1993 年終於和平分手，成為二個獨立國家。

從過去20年各種選舉投票結果可以發現，台灣也有明顯的南北差距。那麼，不如大家和平分手，濁水溪以北仍稱中華民國，濁水溪以南改稱台灣共和國，給民眾3年自由遷徙的時間，3年後設立邊界，並相互建交。

北台灣維持 ECFA，並嘗試加入RCEP；南台灣爭取加入CPTPP。至於宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖，由當地居民舉行地方性公投，自行決定參加那個共和國。

南北從此依據更接近的價值共識，自行決定內政、外交、國防、兩岸、能源、環保、食安政策，如此皆大歡喜，豈不善哉。不知諸君以為然否？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※