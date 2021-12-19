由於昨（12/18）日的四大公投投票率僅分別為「重啟核四」的41.09％、「反萊豬」的41.09％、「珍愛藻礁」的41.09％，以及「公投綁大選」的41.08％，因此，當蔡英文總統於昨晚說：再一次謝謝「所有台灣人民」參與這次的公投，是不是讓基於不同理由，而沒有前往投票的「近6成台灣公民」不知所云！？

而對於這個「近6成台灣公民」，事實並沒有前往實踐其公民權利的公投結果，蔡英文將之言說為：證明了我們的民主，是奠基在「成熟的公民社會」之上，更是不是好似將「信眾」的從群「部族」意識（tribalism），與「公民」的「獨立」民主意志做了混淆？！

按「部族」意識型的政治信仰鍛造核心，是以絕對的二分法對其「信眾」持續地加以灌輸——其他公民社會的成員係是：1.抱錯了神主牌（是中國，而不是美國）；2.採信了錯誤的價值觀（是舔中，而不是抗中）；3.追隨了假的道統（是中華，而不是南島）；4.荒誕不經的傳述之說（是賣台，而不是愛台）。這種既殘酷又極具歧視性的濫抹分裂手法，讓「部族」意識型的支持者深信不疑於：「自己才是台灣的真正寵兒、高尚的台灣主人」，而儘管其他人再如何地科學、理性、客觀……，也要無情地將之全部擊打為邪說、異端！

採以「縣市別」，檢視「4個都同意」的此次公投結果，由民進黨執政的縣市有：基隆市、桃園市、新竹市；民眾黨執政的有台北市；以及由國民黨執政的新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等，全部共有12個縣市屬意於「4個都同意」。至於支持「4個都不同意」的縣市，則包括：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣，以及宜蘭縣等8個縣市。是以，此一「南北迥異」的公投結果，究是蔡英文認定的「公民意志」獨立展現？！抑或是「部族」集體意識的再次確立！？

誠信，所有台灣人民當然都希望公共政策能夠資訊透明、能夠被理性地廣為探討；所有台灣人民當然也都願意走向世界，期待能夠更積極地參與國際社會裡的一切；所有的台灣人民當然更是願意支持能源轉型，期待穩定的供電，以維持台灣經濟成長的動能；所有的台灣人民必然也全都重視生態環保，希望經濟與環保能夠達成雙贏。但關鍵問題是，如果以上的這四個「當然」，真屬台灣的「施政現狀」，則豈會有「重啟核四」、「反萊豬」、「珍愛藻礁」，以及「公投綁大選」等公投命題的出現？

回顧2018年通過的七大公投案，至今，「逐年降低火力發電」已然跳票；「以核養綠」亦因此次的「重啟核四」未過，以及核一、二、三廠運轉執照皆將於2025年5月底前屆期，也已等同於跳票；至於在「民法婚姻限一男一女」、「同婚專法」等同性議題方面，雖依公投結果同性婚姻未入民法，教育部也依公投結果將《性平法施行細則》中，原由性別平等課程涵蓋的「同志教育」刪除，但卻也新增了「認識與尊重不同性別」等施教內容，其中，不但仍包含「同志教育」在內，且範圍更細更廣。

至於「反核食進口」，則不單因公投的兩年效期已過，且台灣目前正積極爭取加入由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），因此，是否會繼開放美國「萊豬」之後，開放日本「核食」進口，則顯將是「食安」爭端的必然延續。昨晚，蔡英文說：「藻礁保育、食安把關，我們也絕對不會打折扣」！對此，所有的台灣人民或該一起合掌祈禱，若公投真沒有「誰輸誰贏」的問題，則台灣千萬也不要因為「部族」意識，而成為僅有民主皮囊的絕對輸家。

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