四大公投結果，國民黨全沒，蔡政府全勝，讓全民深刻感受蔡政府全力動員黨、政、媒宣傳洗腦的功力。當國家第四權的新聞媒體都無法撼動政府這隻權力怪獸，「新綠色威權」難道是台灣期待的自由民主？

蔡政府和民進黨操弄媒體已久，功力也愈來愈高。林秉樞痛扁立委高嘉瑜事件，一腳踢開的只是台灣民意被網軍長期操弄的一隅。蔡政府在這次四大公投所展現的操弄媒體功力，非但只是八卦式的帶風向，更是公然透過資訊的不透明、權力的不對稱，硬是把事實壓下、販賣恐懼的本事。全台民眾豈能視而不見，特別是，中間選民也不能老作壁上觀。

當下「網軍和傳媒國家隊」横行所呈現的執政黨對民意的操弄、欺罔行徑，以及一些無良政客、名嘴在宣傳機器中的奸詐取巧，比之商界的龐氏騙局有過之而無不及。

媒體是社會公器的看門狗，不是權力的忠狗。當網軍和傳媒國家隊在政壇呼風喚雨，全台民眾應嚴肅地思考美國故總统傑佛遜講過的一句話：「我們是要沒有報紙的政府，還是沒有政府的報紙？我會毫不猶疑地選擇沒有政府的報紙。」

為了台灣自由民主的更健全發展，我們應毫不猶疑地選擇沒有政府豢養的報紙、雜誌、電視、電台等所有的傳播和社群媒體，鼓勵所有媒體都能共同善盡社會公器的天職，也一起捍衛言論的自由和公平。

民主國家的媒體俗稱為第四權，咸認能強化三權分立政府體制中相互監督制衡之不足，也就是媒體在外部以新聞自由傳遞訊息，使人民獲得全面客觀的資訊，進而對政府進行監督，所形成的第四種制約力量。

當前媒體受政府操弄的事實，全民不能只看到「黨政軍退出媒體」的法律表象。台北市長柯文哲說，現今的台灣媒體環境並非防止「廣電媒體被動遭政黨或政府控制」，而係「廣電媒體基於某些自身利益考量，主動成為某些政黨宣傳機器之現象」。四大公投在資訊傳達上受到的資源嚴重傾斜，活生生是「新綠色威權」更強大和更跋扈的表現。這次許多電視媒體日夜對特定立場的攻擊、抹黑、抹紅的手法和次數，到了罄竹難書的地步，卻未見掌控公權力的國家通訊傳播委員會有何作為？

提供事實不一定對民眾的宣傳管用。曲線模式曾經是科學傳播的標準做法，它假設大量接受新科技的關鍵在於教育。美國耶魯大學法學院卡漢等人最近的研究卻顯示，某些議題涉及自我認同和信仰等更複雜的關係時，對政治持特定立場的人即使有科學素養，也會從同樣證據中解讀出不同的結論。

那怎麼辦？保持聆聽和對話才是上策。但是，資訊不透明會扭曲一切理性溝通的立場。中間選民不能再一味沉默了！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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