四大公投全敗，連被寄予厚望的「反萊豬」也同樣票數低迷，「不同意票遠高於同意票」，打臉民進黨「反被打臉」，在野藍白陣營從失落到錯愕。

民意的真相並不殘酷，各地投開票所一早零星冷清到整日毫無變化，網路社群中也只有少數人貼出為了公投專程返鄉！都市街道上與風景名勝地則依然是假日人潮洶湧，卻都沒有抽空轉赴「投票」的跡象。

開口詢問了些等紅燈的路人為何不去投「反萊豬」？「反正我又不吃萊豬肉」、「幹嘛都聽國民黨的」，連同衛生眼的回答幾乎占了大多數！顯示現實中的基層民意即使進入民主寒冬，也依然始終「自掃門前雪」而非輕易能「捲起千堆雪」！多數民眾本諸於「生活常態現況」自主判斷，而不是「萊豬、藻礁、核電」各類價值訴求就能輕易撬動共鳴。

特別是由國民黨意圖透過公投主導、動員、聚集「討厭民進黨」的社會不滿，顯然徹底失敗！幾乎完全無法拉攏中間選民的政治光譜有所移動。即使連「萊豬、藻礁」擁有「食安、環保」這類牽動人心感性的情緒題材，並未能改變國民黨聲望已然「政治影響力逐漸絕緣」，輕易即被民進黨動員的洗腦喧嘩所淹沒。

「四個同意」說來幾乎僅有「叫陣民進黨」！國民黨除了「理性的呼籲」，縱使反萊豬與護藻礁也挖不出任何「血淋淋的震撼」！藍綠陣營都在政治邏輯與民主價值上各自宣傳打轉，殊不知台灣民眾早就在任何「藍綠對決」的長年態勢中「冷眼」甚至「心冷」。相較於綠營支持者猶有死忠基本盤，藍營對中間選民「缺乏號召力」是最大的警訊，無論是「沒招」或「招不對」！

也因此四大公投結果所凸顯的，唯一僅有國民黨的「本質危機」！顯現在顏寬恒與林靜儀的台中中二選區，公投票數也擺明了「綠熱藍冷」的無情現實。眼下國民黨地方執政縣市，除了台中、花蓮稍有「強勢穩固」的態勢，其他女將為主的西部、東部縣市首長執政3年成績平平無奇，也毫無動作極盡努力去「排除競爭、壓制對手」！明年地方大選甚至同樣會有「四大縣市」岌岌可危的現象。

公投失敗其實毫無懸念，幻想藉此集結對民進黨的不滿終是一場幻想，然而後續株連的「政治效應」卻並不虛誑，緊接1個月後的「中二補選」及「萬華罷免」儼然失去了一種氣勢的合理性！然而真正漣漪動盪、影響深遠的仍是「兩岸關係」！每回選舉都加深北京對於國民黨重返執政的「懷疑」，對民進黨長久執政的「不耐」，乃至對寄望於台灣基層民意的「失落」，都是為兩岸戰爭終局的判斷添上更多灼火燒紅的薪柴。

民進黨擅用「沉默不回應/林秉樞案」及「洗腦大內宣/公投案」，來面對一切政策失當的負面衝擊；綠營政權勢力控制著「輿論動靜」，對照著藍營如今普遍充斥著「絕望感染」，政治能量的藍綠傾斜加劇，尤其在年輕世代族群領域國民黨至今竟仍束手無策，政治新星也屈指可數。

公投結果是一場政治現實的愛與哀愁，指責民進黨「政治態度前後不一」早已蒼白無力，「食安正義、環保永續、電力政策」的理性分析壓根打不入基層民眾的深層情緒，甚至1年來疫情失控、疫苗短缺的全民憤怒如今也煙消雲散。國民黨真該想想：基層並非沒有不滿，只是為何你們口中說來總是如此索然無味？