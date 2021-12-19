此次四大公投投票率僅41.1%，與綁大選的2018年公投投票率55%相較，參與公民數少了200萬人，反映了民主倒退現象；民進黨贏了公投，人民卻輸了民主。

《公民投票法》為解決政府施政重大爭議，憲法賦予人民有創制、複決的補救機制，檢視自2003年立法通過後成案的20案，皆發生在民進黨執政期間。《公投法》立法過程中，朝野曾為適用範圍及連署門檻是否會成為「鳥籠公投」、「鐵籠公投」而搖擺不定。惟提高公民參與度，始終是朝野高度共識的民主堅持。如今能不說民進黨有愧民主前輩們嗎？

民進黨民粹式地鼓吹「聯美抗中」，濫用國家資源打擊反對立場的民意，既不符合立法原意，又違反對等、比例原則，「包裹」不同意投票，無視專業論述與理性討論，明擺著就是錯誤示範，其結果就是截然不同的四個公投案差異性卻不大，皆以50萬票差距未通過，知識分子、中間選民消失了！關心台灣未來的人又在哪裡？

多數藍營執政縣市並沒有輸，甚至基隆、桃園、新竹市綠營執政縣市都四案通過，只是正方贏得不夠多，補不了南部縣市拉開的差距，足證國民黨跟著喊「四個同意」是犯了戰略錯誤。

其實國民黨提案的僅全國性的「反萊豬」、「公投綁大選」兩案，公民團體另提的「核四重啟」、「珍愛藻礁」兩案則有地方性差異，較佳的策略是結合公民團體、在野力量分進合擊，複式動員全台宣講，而非自陷「四個同意」雷區，最後把壓力丟包給藍營的地方首長侯友宜、盧秀燕。朱立倫自亂陣腳反倒成了蔡英文的幫凶，不是嗎？