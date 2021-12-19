美國兩位學者在「美國陸軍戰爭學院」期刊發表〈覆巢：嚇阻中共入侵台灣〉一文，主張台灣應自行破壞「護國神山」台積電設備，以威懾中共不要武力犯台。這種荒誕不經的論調本不值得討論，但此背後透露美國對中政策飄忽不定，代表了美國面對中共的威脅，既未做好心理準備，也缺乏充分的研究與討論，這才是台灣應該擔心的地方。

美國未做好心理準備

國際關係大師、哈佛大學教授奈伊日前發表「中國夢遊症候群」，以第一次世界大戰為殷鑑，認為美中兩大強權競爭之下，台海很可能引發如一次大戰的災難。美中台三方都高估自己的實力，挑戰脆弱的台海現狀，奈伊的警告不只是想像中的類比，而是必須面對的現實。

「拜習會」建立了美中「共存」的共識，帶來了短暫的緩和，但美中戰略競爭處於流動狀態，雙方繼續測試彼此的意圖及底線，特別在台灣問題上更是針鋒相對，美國重要學術期刊高度關注台灣問題可能引發美中大戰。〈覆巢：嚇阻中共入侵台灣〉一文中，作者密蘇里州立大學國防戰略暨安全研究系主任麥金尼與科羅拉多州立大學政治系副教授哈里斯認為，現行美國策略不足以有效嚇阻中共入侵台灣，因而提出威懾/懲罰策略。

他們引用中國「覆巢之下無完卵」的思維，建議台灣採取「焦土」手段，威脅如中共發動侵略，就破壞台積電設備，以說服中國相信即使武統成功，也只會得到毫無價值的台灣，甚至影響未來中國的科技發展，如此中共可能三思，美國也不必承擔軍事干預的風險。

半導體產業是台灣的經濟命脈，台積電更是「護國神山」，這種以美國為中心的論點，在台灣人眼中等同「異端邪說」，但這篇文章卻是對蔡政府的當頭棒喝。在美國的政策思維及辯論中，台灣的利益及地位何在？抑或就是前總統川普口中的「筆尖」；那麼，極端的聯美抗中政策可以保障台灣的安全嗎？或正如奈伊的類比，如不妥善處理，將會導致災難性後果。

11月中的「拜習會」後，美國國務卿布林肯公開警告中共，任何侵台行動都會有「可怕的後果」；國家安全顧問蘇利文則表示，美國將利用威懾及外交手段，竭盡一切所能，不會讓中共武裝統一台灣發生；美國也邀請台灣參與拜登總統主導的「民主峰會」，上述都被解讀為美國對台灣的戰略模糊漸趨清晰，或是美台關係提升，但美方又同時踩煞車，重申一中政策，不支持台灣獨立，甚至在民主峰會期間，基於「不承認台灣為主權國家」的政策指引，對台灣代表的小動作採取果斷措施。

寧放棄健康也要倚美

美國混亂的訊號容易造成錯誤解讀及誤判情勢，為兩岸關係及台海情勢帶來不利的影響。在剛揭曉的四項公投中，民進黨強調「反萊豬」就是「反美」、就是「親中賣台」，投票前1周，狂打「美國牌」、「反中牌」，似乎產生決定性效果，當人民接受民進黨的主張，寧願放棄健康，也要依賴美國，未來民進黨政府的對外政策可能更趨偏激。

針對中國大陸對外擴張、脅迫台灣，拜登政府的主要目標是在不採取軍事干預之下，嚇阻中共發動武裝攻擊，有效、可信的遏阻必須以實力、充分準備及政治意志為後盾。不過，到目前為止，拜登政府主要決策者仍重申維持戰略模糊，並認為戰略清晰會「造成嚴重不穩定」、「有重大不利一面」，看不出足以遏阻中國大陸發動攻擊的實力展現與準備。

《外交事務》季刊專文〈美國對台（戰略）模糊的危險性升高〉主張，對台灣安全的清晰承諾才是強化嚇阻、保護美國利益之道。但美國學者專家開始憂慮，由於中國軍備快速提升，美國即使採取戰略清晰已無法嚇阻中國，特別是如中國與俄羅斯聯合抗美，美國將難以同時因應兩條戰線。

包括奈伊在內的美國學者普遍認同，只要台海槍聲一響，絕不會是一場快速、局部性的有限武裝衝突，必然是長期、區域性、災難性的戰爭，甚至不能排除核戰的可能性。中國的民族主義、台灣的主體意識及美國的反中情結不斷擠壓台海現狀，而台灣的戰爭代理人角色使局勢更加嚴峻，民進黨政府卻如同夢遊般，帶領台灣走向不可知的未來。