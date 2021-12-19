台灣18日公投投票日當天，共機運-8反潛機與運-8技偵機各1架、殲-11機2架，進入台灣西南國際空域「擾台」。18日清晨2時，日本防衛省統合幕僚監部臉書公布於15日上午11時，發現中共海軍遼寧號航空母艦率護衛艦、補給艦由黃海經東海，並於16日穿越宮古海峽進入西太平洋，可能進行遠海長訓。

我外交部委託台美日三地智庫「遠景基金會」、「新美國安全中心」及「日本國際問題研究所」於12月14日共同舉辦「2021台美日三邊印太安全對話」，日本前首相安倍晉三強調「台灣必須崛起，因為台灣值得，並強力呼籲各國努力將台灣納入國際參與」、「為此強化日本安保以及日美同盟，從海底、海面到空域，從網路世界到外太空，日美台三方必須不遺餘力地合作」。隨後遭到中共外交部與國台辦嚴正警告並予以駁斥。

美國洛杉磯級攻擊核潛艇「傑斐遜市」號/ SSN-759，12月16日完成從夏威夷州珍珠港轉至關島作為基地後，據大陸南海戰略態勢感知網站12月17日公布，哨兵衛星照片發現美海軍「卡爾‧文森」號航母與澳海軍「瓦拉蒙加」號護衛艦在澳大利亞西北部（印度洋與太平洋交匯）海域舉行聯合演習。18日清晨2時，日本防衛省統合幕僚監部臉書公布於15日上午11時左右，發現中共海軍遼寧號航空母艦/16、北部戰區海軍駐山東青島第一驅逐艦支隊055型萬噸驅逐艦南昌號/101、駐遼寧大連054A型護衛艦日照號/598及駐山東青島第一作戰支援艦支隊901型綜合補給艦呼倫湖/901（原舷號965），由黃海經東海後，在長崎西南方男女群島以西約350公里海域，並於16日穿越宮古海峽進入西太平洋。

日本海上自衛隊緊急派遣，包括具有輕型航艦噸位的直升機護衛艦出雲號、護衛艦秋月號，以及P-1、P-3反潛巡邏機進行跟監。另媒體報導14日8時左右發現一艘東部戰區海軍駐浙江定海第六驅逐艦支隊所屬052D型驅逐艦廈門號/154，在宮古島以北約220公里東海海域後，經宮古海峽進入太平洋。美、日、中之間的政治與軍事角力，並未因為即將到來的聖誕節，而有所節制。

首先，台灣在12月18日進行「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」的四項公民投票。原本以為中共選在投票前夕讓共機17日休息一天，避免台灣政府操控「抗中保台」言論，不料，18日公投當天，共機4架再度出現在台灣西南國際空域活動。解放軍此舉，似乎打破台灣重大選舉活動前停止共機演訓、繞台等默契。

其次，近期日本前首相安倍晉三，不斷地在「台日執政黨會議」、「台日研討會」、「台美日智庫」等公開視訊會議及國際媒體上，公開以支持台灣抗中、台灣有事就是日本有事及釣魚台主權屬於日本等言論，連續挑動大陸敏感神經與領土主權紅線。安倍之行徑，不但無助於改善兩岸關係，反而讓台灣成為日本手上的一顆棋子，且在中日釣魚台主權爭議下權充擋箭牌。

安倍任首相時期，一直期望中共領導人習近平能夠訪日，以提高安倍聲勢，卻遲遲未能成行。如今安倍屢次發表破壞性言論，將使現任首相岸田文雄，在明（2022）年中日建交50周年之際，仍無法打破中日目前外交窘境，甚至牽動美國與歐洲國家海軍接二連三在日本本土與西太平洋、菲律賓海、及南海進行中、大型海上聯合演習，更使得中日兩國之間的軍事對抗，從檯面下的角力浮上檯面，反覆挑動領海主權爭議。

中共為了維護領土主權、漁權，將加速東部戰區海軍075型兩棲攻擊艦的部署、071型船塢登陸艦在日本西南島周邊的活動與演訓、海警船編隊更緊鑼密鼓地持續在釣魚台12海里警戒，以阻止日本保安廳艦艇與日本漁船進入，以及海上自衛隊艦船的介入。

本次「遼寧」號航母組織北部戰區海軍3艘艦船、可能東部戰區海軍1艘作戰艦，先後進入西太平洋。依照，以往解放軍武器裝備試驗、驗證期程一年為例，可能與近期中共航空工業沈飛宣稱殲-15改進型艦載機，在翼尖掛架、機頭IRST、雷達罩和前緣機翼等多處進行升級，可掛載與殲-16戰機同款，具紅外線成像制導、反隱身戰機能力的霹靂-10空對空飛彈有關。

相信編隊在解放軍「年終考核」，美洛杉磯級核動力攻擊潛艦由夏威夷往關島前沿作戰部署之際抵西太平洋，將進行半個月以上以反潛（萬噸級南昌號6日曾在黃海進行4天晝夜反潛訓練）為主的海上各科目遠海長訓任務，以及殲-15改進型艦載機起降與相關航電與武器模擬測試。承襲往例、12月南海氣候較北方為佳；美航母「卡爾‧文森」號在南太平洋演訓，不排除遠航期間抵南海實施演訓。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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