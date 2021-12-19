從連署推動到執政黨、在野黨交鋒，歷時1年的公投，以四項盡墨告終。不僅皆未達495萬同意票門檻，更出現不同意皆大於同意的情況，平均以417萬張不同意票超過390萬張同意票。這樣的結果，與選前所有公開民調，預測至少有三項公投案將順利過關，有極大的差距，因此讓外界感到相當不解、困惑。

不過從臉書社群大數據來看，或許已有跡象。以關鍵字「公投」來爬梳10月30日至12月18日前200大討論粉專，扣除28個新聞媒體類型的粉專，剩下172個裡，在野陣營占72個、執政陣營為100個。從粉專數量對比來看，執政陣營擁有相當優勢。

倘若進一步以粉專貼文的心情留言分享加權計算而成的「影響力分數」來評估網路聲量，則在野陣營於此期間，一共發布2688篇文章，影響力分數達151.7萬分；執政陣營則共發布3763篇，分數為158.1萬分。兩陣營的網路聲量看似相近，但倘若在野陣營扣除聲量明顯與其他粉專有規模差異，一人影響力分數就達46.1萬、占比3成的羅智強，執政陣營扣除分數達26萬、占比16.5%的蔡英文。執政、在野的聲量就瞬間變成132萬對105.6萬。可以說，因為有羅智強的存在，在野陣營的網路聲量才得以和執政方打平。

但無論如何，相比於各家民調，四項公投普遍同意大於不同意，甚至有領先1、2成的情況，臉書社群的執政、在野聲量對比，反倒更接近這次公投的結果，也就是反方以些微優勢領先正方。

而以結果論來推測臉書社群大數據有一定參考性之後，再來一步的問題就是，聲量從何而來？如果將粉專類型分為政治人物和討論政治的非政治人物，也就是俗稱的側翼，那討論公投前200大粉專，在野陣營的72個裡，政治人物占58個、側翼為14個，側翼率為2成；執政陣營的100個粉專，政治人物為70個、側翼為30個，側翼率達3成。

如果說執政陣營擁有側翼數量上的優勢，那在影響力上差距就更加明顯。執政與在野側翼，平均影響力為1萬3920比1萬436，總和為41.8萬比14.6萬。在這次公投裡，執政側翼的網路聲量是在野側翼的2.86倍。

在正規軍部分，反倒是在野小勝執政一籌，平均影響力為2萬3638比1萬6617，總和為137.1萬比116.3萬。在野政治人物的網路聲量反倒是執政的1.18倍。而這次執政陣營的網路聲量竟有26.4%來自於側翼、在野陣營僅9.6%。倘若執政陣營沒有享有側翼優勢，則這次公投的網路攻防可能會呈現不同面貌。

較為特別的是，公投結束之後，許多評論稱中間選民消失了，這在臉書社群上更為明顯，相比於過往選舉、公投，會有許多無政治色彩的中性粉專呼籲選民出來投票，或是對特定、單項議題表態，這次討論公投的前200大粉專裡，竟無一屬之。可說這場公投就是純粹的政治對決，不是政治人物、就是政治側翼在討論，喪失直接民權在憲政運作上的設計意義。

總結來說，這場公投不只是政黨對決，甚至出現「得側翼者得天下」的離譜現象。未來《公投法》修正，勢必得納入《選罷法》、《政治獻金法》的相關規範，讓正反方的財務和資源運用公開透明，絕不能再出現政府可以成為當事方，拿公帑反人民的「武器不對等」現象。（作者為前國民黨青年部主任）