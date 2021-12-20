上一篇文章，講述有關台灣檳郎西施的文化。那僅僅是台灣在過去五十年經濟起飛時期的縮影之一。還有另外一個側面，同樣也是以女性的視角，勾勒出社會發展的軌跡，讓我們來聊聊「酒類促銷產業」，在台灣還產生出來一個專有名詞，簡稱做「酒促」。

台灣民眾有多愛飲酒，根據2002年的統計，為一年喝掉5.7億公升；而到2014年的統計數據，則上升至一年喝掉7億公升。

台灣民眾愛喝什麼酒呢？

這個問題的答案比較沒固定，隨著時空背景的改變，從干邑白蘭地到威士忌，再到葡萄酒和啤酒都做過第一名。

米桶父輩的聚會上，唱主角的酒類必須是干邑。因為那是他們青年時代（60-80年代）恰逢台灣經濟起飛的時候，不論應酬還是送禮，最尊爵最土豪最炫富最浮誇的一款當屬價錢最貴稅最高的，法國特產-干邑白蘭地。

別的洋酒請退後幾步，便宜白蘭地也麻煩閃得更遠一些，統統都要讓路給干邑白蘭地。

隨後，江湖傳聞是因為一則「干邑白蘭地含糖易引發糖尿病」的謠言，撼動干邑白蘭地在台灣的統治地位。當然這只是笑談。主要還是中低產消費者逐漸成為市場主力，想要「不花大價錢就能痛快喝洋酒」，貴鬆鬆的干邑也就逐漸退場。

而「夜間食堂」的蓬勃興起，為台灣的飲酒文化增添新的助力。無肉無酒不歡，讓盤盞交錯的生活不再是高檔酒樓的專屬。

中產階層結束工作，來去熱鬧的夜市，點幾道百元熱炒，唱幾曲平價卡啦OK，這氣氛愜意至極。此時須得飲酒助興，於是價格親民、品種繁多的進口威士忌和啤酒就成為絕佳的選擇。

問題來了，這些一窩蜂進口的幾十種洋酒和啤酒，民眾如何判斷好不好喝呢。畢竟那時候干邑一夜退燒是事實，留下一大塊空白市場要來搶攻，讓顧客慢慢來學習和適應實在是不夠效率。

聰明的銷售商很快就找到了竅門，用些美美的年輕女孩，穿著熱辣的制服，用甜美的嗓音對顧客推薦美酒。

這樣一來，那些奇怪的洋文，不論是格蘭菲迪、麥卡倫、還是強尼走路、皇家禮炮………或者是奇怪的日文，三得利、惠比壽、麒麟一番搾……

看不懂沒關係，有美麗的小女生用甜美可愛解說就可以快速讓顧客明白。

一手執著開瓶器，用甜美的微笑來促銷酒類，是酒促小姐的基本工作。

或者嘴巴和眼睛都想換換口味了，也沒問題。和店家合作的小姐們會輪班，多來幾次就會遇到新人來介紹新酒。美景常靚，口味常新，熱炒的時令海鮮有滋味，這樣的下班打開方式，真是愜意。

如今，貼心的店家還會用Facebook等社交媒體，提前預告有新的酒促妹妹來，請大家捧場支持，這生意經是做到極致。

我們已經不知道是誰先開始想到，性感和酒類販售這成共生關係到如乾柴烈火。這絕對是打出了台灣酒類營銷界魔王級的必殺技。導致後面的同行，都必要步此後塵，才能稍稍立足於同業競爭中。

說到這裡，有讀者會想到上一篇的主角——檳郎西施。同樣都是「女性營銷」，但細看下去，酒類促銷小姐（下文統稱為酒促小姐），和檳郎西施還是有很大不同的。

假設一個女生需要打工，如果她正值讀書年齡、受過教育、想要彈性工作時間，想攢點錢，有青春姿色、身材不錯、性格外向活潑、那這就很適合去加入酒促小姐。

因為酒促小姐的工作地點，是酒店、夜店、和熱炒店這些為主。這些店都以黃昏入夜後為主要的時段，畢竟工作時間可以吃檳郎，但是不能喝到醉熏熏。因此酒促小姐能夠選擇的上班時間，大多以晚上7點至凌晨為主，一日工作的時間約為3到5個小時。

現在來劃重點，就是酒促小姐的「員工素質」，相對檳榔西施較高。

各路酒商，說來都是在國際上有響噹噹的名號。對於這些擔任第一線形象大使的酒促小姐，自然是要經過縝密規劃，也捨得花錢去包裝她們。

1. 兼具青春、時尚、吸引、性感的特製戰袍，再踩上閃亮的恨天高，要將酒的品牌和元素精巧設計進去。讓顧客在眼裡「能吃到豆腐」的同時「潛移默化地被品牌征服」。

2. 除了戰袍之外，妝容也是要經過督導。帶妝上陣是基本的要求，以活力洋溢為基調，粉底眼影唇色都不能偷懶也不能搞怪。髮型也要有規矩，短髮利落，長髮建議紮成高馬尾。

3. 最後，身材也不能馬虎，身高至少160公分，鑒於戰袍本身就是以細腰翹臀為設計，豐腴點的身形可能還真的遇到困難。況且，上峰也會時不時來檢查，若有小姐近日發胖，還會被提醒要注意節食。

如此嚴重物化女性的職業，但由於起薪相對還是蠻高的，所以雖然辛酸，也不愁找不到人做。

想想看，在餐廳工作，時薪為150元新台幣左右，而酒促可以拿到每小時300-500元新台幣。

同時，因酒類不同，酒促的工作環境也因此出現差異，像是洋酒烈酒多出現在高檔餐廳，而啤酒常鋪貨在普通餐廳，變得「洋酒酒促比啤酒酒促的薪資高200元新台幣」，「烈酒酒促比啤酒酒促高階」的現象。

外在形象是基本條件，硬核的社交能力更是必不可少。檳榔口味總一樣，美酒時常見新款。推銷新口味的酒類，只靠會發嗲可不行。

在就餐場合，理論上，酒促小姐只是借餐館的場地推銷酒類，沒有在餐廳領取薪資。但是為了快速取得顧客的信任，她們往往要幫忙帶位、點菜、端盤、倒酒這類的桌邊服務，才能找到時機與顧客交流，進而推銷自家的產品。

除了口才，反應能力也很重要。現場若有客人需要，還可以陪著玩遊戲，或者唱上一首，來炒熱氣氛。遇到捧場的客人，酒促小姐還要準備小禮品獎勵，讓客人美滋滋地再多喝幾瓶。

催化劑的作用不止於此，酒促小姐的軟實力，還要能化干戈為玉帛。假使顧客對選擇的酒類沒有好感，那麼在對酒促小姐憐香惜玉的氣氛下，至少厭惡程度也會有所下降，說不定還會因憐惜美人而改觀。這就是女性魅力用在促銷活動中真正起作用的地方。

最後，酒促小姐還要有優秀的控場能力。勸客人喝而自己不能喝，酒促是在工作，工作時間不能飲酒，這是基本的職業道德。況且酒促不是陪酒，不能撈過界壞了行規。遇到鬧事的客人，不論是性騷擾或酒醉胡鬧，還有人厭惡促銷手段而口出惡言，都要臨場應變，以保自己全身而退。

以酒類來分，威士忌這類的烈酒比較少在戶外活動中出現。而啤酒就不同，很多音樂祭、演唱會、棒球賽等活動都來助興。這種場合，啤酒的酒促小姐就要扮演啦啦隊角色，不僅要組團出來唱唱跳跳，還要提著簡易冰箱四處發送。

酒促小姐在第一線的活躍，最近就連台灣當局都有看到，要請她們幫忙宣導「酒後代駕」。事實證明，軟萌妹甜蜜溫柔的勸告，是比凶巴巴的警示標語有效太多。

酒促小姐成為台灣的名勝花景，不僅當局有求，連遊客都慕名而來。同樣愛酒的周邊鄰居日本韓國遊客都羨慕不已，還曾出動綜藝節目來取材。

最後，我們來看看大陸酒類是如何在台灣入鄉隨俗的。

各位讀者熟知的燕京啤酒和青島啤酒，在台灣也很受歡迎。剩下的一些日本品牌，也有在大陸工廠製作銷售來台的，因此，酒精類產品，是台灣從大陸進口來的最大宗產品之一。

相較啤酒，一般大陸民眾愛喝的白酒卻難以打入台灣市場，因為不論是高粱，還是竹葉青，二鍋頭，甚至到茅台酒，在台灣的市場已經形成壟斷局面，同類產品想前來競爭不太可能。

目前唯一打入台灣市場的大陸烈酒，是北京紅星二鍋頭，委託台中萊嘉酒廠生產的「台灣紅星二鍋頭」，還有一款杜康的酒業也曾赴台發展，似乎已陣亡。

不論是竹葉青，甚至是茅台酒，台灣都有自己的山寨版。

因此就靠啤酒來殺出一片天吧，不論是走清新活力風格的青島啤酒酒促，還是用性感短旗袍作為形象大使的燕京啤酒，依靠前線美女刺客的努力，在年輕人中的討論度還是蠻高的。

近年來，酒促小姐的存續與發展逐漸成為社會關注的話題。一方面是因為女性權益的崛起，越來越少的女生願意從事這種充滿物化和騷擾的職業。另一方面，廠商也日漸不想負擔這比開銷，而考慮裁撤人員，節省成本；或者把這比人事成本更換成酒後代駕，以更實用的方式來回饋消費者。

民間還有呼聲要增設「酒促少爺」，因為女性顧客增加，而女性飲酒是完全不吃酒促小姐撒嬌這一招的。這款「男性限定」的超必殺，還能用多久，市場是最好的試金石。（小米桶）

（本文來源：「環行星球」公眾號）